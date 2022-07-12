https://tr.sputniknews.com/20220712/lukasenko-bati-belarus-ve-ukrayna-ustunden-rusyaya-saldirmanin-planini-yapiyor-1058637857.html

Lukaşenko: Batı, Belarus ve Ukrayna üstünden Rusya’ya saldırmanın planını yapıyor

Lukaşenko: Batı, Belarus ve Ukrayna üstünden Rusya’ya saldırmanın planını yapıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı’nın ülkesi üstünden Rusya’ya saldırmayı planladığını söyledi. Belarus lideri, Batı’nın söz konusu planları... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T17:52+0300

2022-07-12T17:52+0300

2022-07-12T17:53+0300

savunma

aleksandr lukaşenko

rusya

belarus

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“Rusya’ya saldırı için stratejik planlar üstünde çalışılıyor” diyen Lukaşenko, Batı’nın Rusya’yı Ukrayna ve Belarus üstünden hedef almaya çalışacağını belirtti ve Batı ülkelerinin kurduğu bu planları Rus mevkidaşı Putin ile görüşdüğünü söyledi.Lukaşenko, askeri okul mezunlarına yaptığı konuşmada, söz konusu planlara ilişkin, Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte’ın ordusunun 1812’de, Nazi Almanyası güçlerininse 1941 Rusya’ya saldırmasına atıfla, “Tarih kendisini tekrarlıyor” ifadelerini kullandı.‘Yeni yetme Haçlılar Rusya’ya saldırmak için demir yumruk oluşturmaya çalışıyor’Belarus lideri, NATO’nun yeni üyelerle genişlemeyi sürmesiyle ilgili olaraksa, “Yeni yetme Haçlılar Rusya’ya saldırmak için demir yumruk oluşturmaya çalışıyor” dedi.‘Belarus ordusu barutunu kuru tutmalıdır’“Belarus ve Rusya çevresinde yaşanan bu gelişmeler, olanca tetikte olmamızı ve dikkatimizi yoğunlaştırmamızı gerektiriyor” uyarısını yapan Lukaşenko, ‘Batı dünyayı büyük bir savaşa sürüklerken’ Belarus ordusunun, gerekmesi hâlinde ateşlenebilmesi için ‘barutunu kuru tutması gerektiğini’, yani hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.Zaharova: ABD ile müttefikleri Ukrayna’da olanları tırmandırarak Rusya’yla açık çatışma riskini alıyorBunun yanında, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da benzer bir uyarıda bulundu.ABD ile müttefiklerinin Ukrayna’da yaşananları tırmandırarak Rusya ile açık bir askeri çatışma riski içine girdiklerini kaydeden Zaharova, “Böyle bir çarpışma yaşanmasının nükleer gerilim riskini beraberinde getireceği besbelli” ifadelerini kullandı.

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aleksandr lukaşenko, rusya, belarus