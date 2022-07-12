https://tr.sputniknews.com/20220712/osman-kavala-aihm-karari-yasalarin-siyasi-saiklerle-keyfi-bicimde-kullanildigini-ortaya-koymustur-1058619159.html
Osman Kavala: AİHM kararı yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koymuştur
Osman Kavala: AİHM kararı yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koymuştur
AİHM'nin Türkiye'ye yönelik ihlal kararını değerlendiren Osman kavala, "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T11:18+0300
2022-07-12T11:18+0300
2022-07-12T11:18+0300
politika
osman kavala
aihm
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği 'serbest bırakılmalı' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala'ya 7 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.AİHM kararına ilişkin açıklama yapan Kavala şu ifadeleri kullandı:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.
https://tr.sputniknews.com/20220711/aihmden-osman-kavala-karari-1058578566.html
https://tr.sputniknews.com/20220711/adalet-bakanligindan-aihmin-kavala-karariyla-ilgili-aciklama-tarafsizlik-tartismalari-artacak-1058592706.html
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osman kavala, aihm
Osman Kavala: AİHM kararı yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koymuştur
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AİHM'nin Türkiye'ye yönelik ihlal kararını değerlendiren Osman kavala, "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur" dedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği 'serbest bırakılmalı' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala'ya 7 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.
AİHM kararına ilişkin açıklama yapan Kavala şu ifadeleri kullandı:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.