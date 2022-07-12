Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220712/osman-kavala-aihm-karari-yasalarin-siyasi-saiklerle-keyfi-bicimde-kullanildigini-ortaya-koymustur-1058619159.html
Osman Kavala: AİHM kararı yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koymuştur
Osman Kavala: AİHM kararı yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koymuştur
AİHM'nin Türkiye'ye yönelik ihlal kararını değerlendiren Osman kavala, "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T11:18+0300
2022-07-12T11:18+0300
politika
osman kavala
aihm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_acdaaf8f8baaa498ba6bf57830e63ede.jpg
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği 'serbest bırakılmalı' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala'ya 7 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.AİHM kararına ilişkin açıklama yapan Kavala şu ifadeleri kullandı:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.
https://tr.sputniknews.com/20220711/aihmden-osman-kavala-karari-1058578566.html
https://tr.sputniknews.com/20220711/adalet-bakanligindan-aihmin-kavala-karariyla-ilgili-aciklama-tarafsizlik-tartismalari-artacak-1058592706.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_116:0:867:563_1920x0_80_0_0_8c94f57df86bca1faae8986a2e1a929b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osman kavala, aihm

Osman Kavala: AİHM kararı yasaların siyasi saiklerle keyfi biçimde kullanıldığını ortaya koymuştur

11:18 12.07.2022
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
AİHM'nin Türkiye'ye yönelik ihlal kararını değerlendiren Osman kavala, "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur" dedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği 'serbest bırakılmalı' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala'ya 7 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.
AİHM kararına ilişkin açıklama yapan Kavala şu ifadeleri kullandı:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
TÜRKİYE
AİHM'den Osman Kavala kararı
Dün, 12:56
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
TÜRKİYE
Adalet Bakanlığı’ndan AİHM’in Kavala kararıyla ilgili açıklama: Tarafsızlık tartışmaları artacak
Dün, 16:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала