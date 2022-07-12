Saros Körfezi'nde tatil faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı

"Bazı duyarsız tatilciler, özellikle günübirlik tatile gelenler geride çöplerini bırakıyor. Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz Erikli, Yayla, Mecidiye ve Danişment sahillerinden bayramın ilk 3 gününde yaklaşık 150 kamyon çöp topladı. Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını, doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz."