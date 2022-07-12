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https://tr.sputniknews.com/20220712/saros-korfezinde-tatil-faturasi-sahillerinden-3-gunde-150-kamyon-cop-toplandi-1058620819.html
Saros Körfezi'nde tatil faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı
Saros Körfezi'nde tatil faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı
Keşan Belediyesi, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde bayramda yoğunluk yaşanan ve özellikle günübirlik... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
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keşan
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tatil
ege denizi
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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde bayramda yoğunluk yaşandığını ancak özellikle günübirlik tatilcilerin geride çöplerini bıraktığını söyledi.'Çöpler çevreye gelişigüzel bırakılıyor'Helvacıoğlu, tatilcilerin çöplerini çevreye gelişigüzel bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:
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keşan, çöp, tatil, ege denizi, edirne, türkiye

Saros Körfezi'nde tatil faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı

11:51 12.07.2022
© AASaros Körfezinde bayram faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı
Saros Körfezinde bayram faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© AA
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Keşan Belediyesi, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde bayramda yoğunluk yaşanan ve özellikle günübirlik tatilcilerin geride bıraktıkları çöpleri topladı.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde bayramda yoğunluk yaşandığını ancak özellikle günübirlik tatilcilerin geride çöplerini bıraktığını söyledi.

'Çöpler çevreye gelişigüzel bırakılıyor'

Helvacıoğlu, tatilcilerin çöplerini çevreye gelişigüzel bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bazı duyarsız tatilciler, özellikle günübirlik tatile gelenler geride çöplerini bırakıyor. Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz Erikli, Yayla, Mecidiye ve Danişment sahillerinden bayramın ilk 3 gününde yaklaşık 150 kamyon çöp topladı. Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını, doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz."
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