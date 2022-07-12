https://tr.sputniknews.com/20220712/surucuyu-ari-sokunca-otomobil-sarampole-girdi-4-yarali-1058633800.html
Sürücüyü arı sokunca otomobil şarampole girdi: 4 yaralı
Sürücüyü arı sokunca otomobil şarampole girdi: 4 yaralı
Aksaray'da sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T16:36+0300
2022-07-12T16:36+0300
2022-07-12T16:46+0300
arı
türkiye
trafik kazası
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Aksaray-Ankara kara yolunda, otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B.'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi.Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı.Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220623/camdan-esek-arisi-giren-otomobil-takla-atti-3-yarali-1057828723.html
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arı, trafik kazası
Sürücüyü arı sokunca otomobil şarampole girdi: 4 yaralı
16:36 12.07.2022 (güncellendi: 16:46 12.07.2022) Abone ol
Aksaray'da sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolunda, otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B.'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.