https://tr.sputniknews.com/20220712/surucuyu-ari-sokunca-otomobil-sarampole-girdi-4-yarali-1058633800.html

Sürücüyü arı sokunca otomobil şarampole girdi: 4 yaralı

Sürücüyü arı sokunca otomobil şarampole girdi: 4 yaralı

Aksaray'da sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T16:36+0300

2022-07-12T16:36+0300

2022-07-12T16:46+0300

arı

türkiye

trafik kazası

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Aksaray-Ankara kara yolunda, otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B.'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi.Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı.Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/camdan-esek-arisi-giren-otomobil-takla-atti-3-yarali-1057828723.html

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arı, trafik kazası