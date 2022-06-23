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Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T15:54+0300
2022-06-23T16:03+0300
tekirdağ
türkiye
arı
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Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki otomobile, camdan eşek arısı girdi.Sürücü dehşeti bir türlü atlatamadıAraç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.Yaralıların durumu iyiBuğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan’ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/otomobile-giren-bocek-kazaya-neden-oldu-bir-arac-takla-atti-1056022953.html
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tekirdağ, arı, kaza

Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı

15:54 23.06.2022 (güncellendi: 16:03 23.06.2022)
© İHATekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'nde takla atan otomobil
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'nde takla atan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© İHA
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Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki otomobile, camdan eşek arısı girdi.

Sürücü dehşeti bir türlü atlatamadı

Araç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.

Yaralıların durumu iyi

Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan’ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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