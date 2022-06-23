https://tr.sputniknews.com/20220623/camdan-esek-arisi-giren-otomobil-takla-atti-3-yarali-1057828723.html
Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T15:54+0300
2022-06-23T15:54+0300
2022-06-23T16:03+0300
tekirdağ
türkiye
arı
kaza
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Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki otomobile, camdan eşek arısı girdi.Sürücü dehşeti bir türlü atlatamadıAraç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.Yaralıların durumu iyiBuğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan’ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/otomobile-giren-bocek-kazaya-neden-oldu-bir-arac-takla-atti-1056022953.html
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Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı
15:54 23.06.2022 (güncellendi: 16:03 23.06.2022) Abone ol
Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki otomobile, camdan eşek arısı girdi.
Sürücü dehşeti bir türlü atlatamadı
Araç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.
Yaralıların durumu iyi
Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan’ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.