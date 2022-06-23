https://tr.sputniknews.com/20220623/camdan-esek-arisi-giren-otomobil-takla-atti-3-yarali-1057828723.html

Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Camdan eşek arısı giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T15:54+0300

2022-06-23T15:54+0300

2022-06-23T16:03+0300

tekirdağ

türkiye

arı

kaza

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Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki otomobile, camdan eşek arısı girdi.Sürücü dehşeti bir türlü atlatamadıAraç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.Yaralıların durumu iyiBuğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan’ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220502/otomobile-giren-bocek-kazaya-neden-oldu-bir-arac-takla-atti-1056022953.html

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tekirdağ, arı, kaza