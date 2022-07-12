https://tr.sputniknews.com/20220712/ufc-dovuscusu-fiziev-rafael-nadali-duelloya-davet-etti-bakalim-en-iyi-rafa-kimmis-1058610743.html
UFC dövüşçüsü Fiziev, Rafael Nadal'ı düelloya davet etti: 'Bakalım en iyi Rafa kimmiş'
UFC dövüşçüsü Fiziev, Rafael Nadal'ı düelloya davet etti: 'Bakalım en iyi Rafa kimmiş'
Dünyanın popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) dövüşçülerinden Rafael Fiziev, ünlü raket Rafael Nadal'ı "Bakalım... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T04:27+0300
2022-07-12T04:27+0300
2022-07-12T04:34+0300
spor
tenis
rafael nadal
ufc
dövüş
karma dövüş sanatları
karma dövüş sporları (mma)
rafael fiziev
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Kırgız dövüşçü Rafael Fiziev, 9 Temmuz'da UFC Las Vegas beşinci tur maçında eski şampiyon Rafael dos Anjos'u nakavt etmeyi başardı. Cumartesi günkü galibiyetinin ardından açıklama yapan Fiziev, dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal'ı düelloya davet etti. Yaptığı açıklamada Fiziev, Nadal ile isim benzerliğine dikkat çekerek, "Artık UFC'deki en iyi Rafa'nın kim olduğunu biliyoruz. Şimdi yeni bir meydan okuma yapmak istiyorum! Spordaki en iyi Rafa kim?" ifadelerini kullandı. Sunduğu düello teklifinin içeriğine değinen Fiziev, "İlk 4 rauntta tenis oynayabiliriz. Beşinci raunt karma dövüş sanatları olacak" dedi."Rafael Nadal, hadi ama, buraya gel" diyen 29 yaşındaki Kırgız sporcu, ünlü raketten 7 yaş küçük.
https://tr.sputniknews.com/20220707/rafael-nadal-wimbledondan-cekildi-1058452069.html
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tenis, rafael nadal, ufc, dövüş, karma dövüş sanatları, karma dövüş sporları (mma), rafael fiziev
UFC dövüşçüsü Fiziev, Rafael Nadal'ı düelloya davet etti: 'Bakalım en iyi Rafa kimmiş'
04:27 12.07.2022 (güncellendi: 04:34 12.07.2022) Abone ol
Dünyanın popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) dövüşçülerinden Rafael Fiziev, ünlü raket Rafael Nadal'ı "Bakalım en iyi Rafa kimmiş" sözleriyle düelloya davet etti.
Kırgız dövüşçü Rafael Fiziev, 9 Temmuz'da UFC Las Vegas beşinci tur maçında eski şampiyon Rafael dos Anjos'u nakavt etmeyi başardı.
Cumartesi günkü galibiyetinin ardından açıklama yapan Fiziev, dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal'ı düelloya davet etti.
Yaptığı açıklamada Fiziev, Nadal ile isim benzerliğine dikkat çekerek, "Artık UFC'deki en iyi Rafa'nın kim olduğunu biliyoruz. Şimdi yeni bir meydan okuma yapmak istiyorum! Spordaki en iyi Rafa kim?" ifadelerini kullandı.
Sunduğu düello teklifinin içeriğine değinen Fiziev, "İlk 4 rauntta tenis oynayabiliriz. Beşinci raunt karma dövüş sanatları olacak" dedi.
"Rafael Nadal, hadi ama, buraya gel" diyen 29 yaşındaki Kırgız sporcu, ünlü raketten 7 yaş küçük.