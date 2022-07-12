https://tr.sputniknews.com/20220712/ufc-dovuscusu-fiziev-rafael-nadali-duelloya-davet-etti-bakalim-en-iyi-rafa-kimmis-1058610743.html

UFC dövüşçüsü Fiziev, Rafael Nadal'ı düelloya davet etti: 'Bakalım en iyi Rafa kimmiş'

UFC dövüşçüsü Fiziev, Rafael Nadal'ı düelloya davet etti: 'Bakalım en iyi Rafa kimmiş'

Dünyanın popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) dövüşçülerinden Rafael Fiziev, ünlü raket Rafael Nadal'ı "Bakalım... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T04:27+0300

2022-07-12T04:27+0300

2022-07-12T04:34+0300

spor

tenis

rafael nadal

ufc

dövüş

karma dövüş sanatları

karma dövüş sporları (mma)

rafael fiziev

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Kırgız dövüşçü Rafael Fiziev, 9 Temmuz'da UFC Las Vegas beşinci tur maçında eski şampiyon Rafael dos Anjos'u nakavt etmeyi başardı. Cumartesi günkü galibiyetinin ardından açıklama yapan Fiziev, dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal'ı düelloya davet etti. Yaptığı açıklamada Fiziev, Nadal ile isim benzerliğine dikkat çekerek, "Artık UFC'deki en iyi Rafa'nın kim olduğunu biliyoruz. Şimdi yeni bir meydan okuma yapmak istiyorum! Spordaki en iyi Rafa kim?" ifadelerini kullandı. Sunduğu düello teklifinin içeriğine değinen Fiziev, "İlk 4 rauntta tenis oynayabiliriz. Beşinci raunt karma dövüş sanatları olacak" dedi."Rafael Nadal, hadi ama, buraya gel" diyen 29 yaşındaki Kırgız sporcu, ünlü raketten 7 yaş küçük.

https://tr.sputniknews.com/20220707/rafael-nadal-wimbledondan-cekildi-1058452069.html

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