Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220712/yol-kenarindaki-fiskiye-ile-aracini-yikadi-arabam-tozluydu-su-bosa-gitmesin-dedim-1058621880.html
Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'
Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde yol kenarlarına ekilen çiçekler ve çimlerin sulanması için kurulan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:13+0300
2022-07-12T12:13+0300
fıskiye
araba
su
araba yıkama
tekirdağ
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058622191_0:272:1536:1136_1920x0_80_0_0_0bcefcb5b11d2a57e410b63be3b01d61.jpg
Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde otomobilini fıskiyelerden akan su ile yıkayarak dakikalarca suyun önünde tutan Abdulkadir Ekici, “Yoldan geçerken suyun yola akarak israf olduğunu gördüm. Aracım da zaten tozluydu. Ben de hem su boşa gitmesin, hem de kirlenmiş olan aracım yıkansın diye böyle bir şey yaptım. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Geceleri bu fıskiyelerden yola akan su sürekli olarak israf ediliyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220712/saros-korfezinde-tatil-faturasi-sahillerinden-3-gunde-150-kamyon-cop-toplandi-1058620819.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058622191_0:128:1536:1280_1920x0_80_0_0_82d930f1b83532ee46bd2aa695b33bd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fıskiye, araba, su, araba yıkama, tekirdağ

Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'

12:13 12.07.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİTekirdağ'da geceleri fıskiyelerden boşa akan su ile aracını yıkayan vatandaş gündem oldu.
Tekirdağ'da geceleri fıskiyelerden boşa akan su ile aracını yıkayan vatandaş gündem oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİ
Abone olTelegram
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde yol kenarlarına ekilen çiçekler ve çimlerin sulanması için kurulan fıskiyelerin ayarı bozulunca yolu da sulamaya başladı. Yoldan geçen ve durumu fark edenler yetkilileri aramak yerine araçlarını yıkadı.
Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde otomobilini fıskiyelerden akan su ile yıkayarak dakikalarca suyun önünde tutan Abdulkadir Ekici, “Yoldan geçerken suyun yola akarak israf olduğunu gördüm. Aracım da zaten tozluydu. Ben de hem su boşa gitmesin, hem de kirlenmiş olan aracım yıkansın diye böyle bir şey yaptım. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Geceleri bu fıskiyelerden yola akan su sürekli olarak israf ediliyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.
Saros Körfezinde bayram faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
YAŞAM
Saros Körfezi'nde tatil faturası: Sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı
11:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала