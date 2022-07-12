https://tr.sputniknews.com/20220712/yol-kenarindaki-fiskiye-ile-aracini-yikadi-arabam-tozluydu-su-bosa-gitmesin-dedim-1058621880.html

Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'

Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde yol kenarlarına ekilen çiçekler ve çimlerin sulanması için kurulan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:13+0300

2022-07-12T12:13+0300

2022-07-12T12:13+0300

fıskiye

araba

su

araba yıkama

tekirdağ

yaşam

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Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde otomobilini fıskiyelerden akan su ile yıkayarak dakikalarca suyun önünde tutan Abdulkadir Ekici, “Yoldan geçerken suyun yola akarak israf olduğunu gördüm. Aracım da zaten tozluydu. Ben de hem su boşa gitmesin, hem de kirlenmiş olan aracım yıkansın diye böyle bir şey yaptım. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Geceleri bu fıskiyelerden yola akan su sürekli olarak israf ediliyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.

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fıskiye, araba, su, araba yıkama, tekirdağ