https://tr.sputniknews.com/20220712/yol-kenarindaki-fiskiye-ile-aracini-yikadi-arabam-tozluydu-su-bosa-gitmesin-dedim-1058621880.html
Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'
Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde yol kenarlarına ekilen çiçekler ve çimlerin sulanması için kurulan... 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:13+0300
2022-07-12T12:13+0300
2022-07-12T12:13+0300
fıskiye
araba
su
araba yıkama
tekirdağ
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058622191_0:272:1536:1136_1920x0_80_0_0_0bcefcb5b11d2a57e410b63be3b01d61.jpg
Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde otomobilini fıskiyelerden akan su ile yıkayarak dakikalarca suyun önünde tutan Abdulkadir Ekici, “Yoldan geçerken suyun yola akarak israf olduğunu gördüm. Aracım da zaten tozluydu. Ben de hem su boşa gitmesin, hem de kirlenmiş olan aracım yıkansın diye böyle bir şey yaptım. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Geceleri bu fıskiyelerden yola akan su sürekli olarak israf ediliyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220712/saros-korfezinde-tatil-faturasi-sahillerinden-3-gunde-150-kamyon-cop-toplandi-1058620819.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1058622191_0:128:1536:1280_1920x0_80_0_0_82d930f1b83532ee46bd2aa695b33bd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fıskiye, araba, su, araba yıkama, tekirdağ
Yol kenarındaki fıskiye ile aracını yıkadı: 'Arabam tozluydu, su boşa gitmesin dedim'
Abone ol
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde yol kenarlarına ekilen çiçekler ve çimlerin sulanması için kurulan fıskiyelerin ayarı bozulunca yolu da sulamaya başladı. Yoldan geçen ve durumu fark edenler yetkilileri aramak yerine araçlarını yıkadı.
Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde otomobilini fıskiyelerden akan su ile yıkayarak dakikalarca suyun önünde tutan Abdulkadir Ekici, “Yoldan geçerken suyun yola akarak israf olduğunu gördüm. Aracım da zaten tozluydu. Ben de hem su boşa gitmesin, hem de kirlenmiş olan aracım yıkansın diye böyle bir şey yaptım. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Geceleri bu fıskiyelerden yola akan su sürekli olarak israf ediliyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.