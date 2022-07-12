https://tr.sputniknews.com/20220712/yoldan-gecen-arac-suruculeri-tarafindan-atilan-sigara-izmariti-zeytinlik-alanini-yakti--1058610404.html

Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atılan sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı

Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atılan sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı

Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T02:47+0300

2022-07-12T02:47+0300

2022-07-12T02:47+0300

türkiye

sigara

izmarit

zeytinlik alan

yangın

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Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçen araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

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sigara, izmarit, zeytinlik alan, yangın