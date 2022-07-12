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https://tr.sputniknews.com/20220712/yoldan-gecen-arac-suruculeri-tarafindan-atilan-sigara-izmariti-zeytinlik-alanini-yakti--1058610404.html
Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atılan sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atılan sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T02:47+0300
2022-07-12T02:47+0300
türkiye
sigara
izmarit
zeytinlik alan
yangın
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Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçen araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
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sigara, izmarit, zeytinlik alan, yangın

Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atılan sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı

02:47 12.07.2022
© İHAYoldan geçen araç sürücüleri tarafından atılan sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atılan sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA
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Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.
Milas Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.
Yangının yoldan geçen araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
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