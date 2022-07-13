Guardian gazetesine göre Bozcaada yine 'en büyülü adalar' arasında

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Yılmaz "Bozcaada gerçekten sorunları da olan bir yer ancak marka değeri her zaman çok yüksek olan bir yer. Amacımız hem yönetim olarak hem de içinde yaşadığımız esnafımız olarak bu marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor” diye devam etti.