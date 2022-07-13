https://tr.sputniknews.com/20220713/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbul-gorusmesinin-sonuclari-kritik-oneme-sahip-1058685758.html

BM Genel Sekreteri Guterres: İstanbul görüşmesinin sonuçları kritik öneme sahip

BM Genel Sekreteri Guterres: İstanbul görüşmesinin sonuçları kritik öneme sahip

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul’da gerçekleşene 'tahıl' görüşmesini, 'kritik öneme sahip' ilerleme olarak nitelendirdi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T22:31+0300

2022-07-13T22:31+0300

2022-07-13T23:16+0300

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna krizi

tahıl ihracatı

rusya

türkiye

ukrayna

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Guterres, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde ihracatını sağlama yönünde ileriye dönük kritik bir adım görüyoruz” ifadesini kullandı.Küresel krizin karanlığına bürünen dünyada 'bugün bir umut ışığının' doğduğunu söyleyen Guterres, “Çok önemli ilerleme kaydedildi. Başta kontrol mekanizmaları, koordinasyon sistemi, mayın temizleme olmak üzere birçok konuda önemli anlaşmalara varıldı. Bu ilk toplantıydı ve ilerleme son derece cesaret verici” dedi.Bir sonraki adımın, resmi anlaşmaya yol açacağı umudunu dile getiren BM Genel Sekreteri, heyetlerin gelecek hafta nihai anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.‘Destekleyeceğiz’Guterres, “Anlaşmanın koordinasyonu, kontrolü ve uygulanmasına yönelik yeni adımların ortaklaşa ve etkin biçimde hayata geçirilmesini sağlamak için Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye ile birlikte çalışacağız. BM, bu ortak çabaların tamamen içinde yer alıyor” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220713/bakan-akar-onumuzdeki-hafta-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-turkiyede-toplanacak-1058682877.html

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birleşmiş milletler (bm), tahıl ihracatı, rusya, türkiye, ukrayna