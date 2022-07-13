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https://tr.sputniknews.com/20220713/cesmede-makilik-alanda-yangin-ekipler-ormana-sicramamasi-icin-mudahale-ediyor-1058668890.html
Çeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor
Çeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:40+0300
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türkiye
çeşme
yangın
makilik
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Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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çeşme, yangın, makilik

Çeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor

15:40 13.07.2022 (güncellendi: 15:41 13.07.2022)
© İHAÇeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor
Çeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA
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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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