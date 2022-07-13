https://tr.sputniknews.com/20220713/cesmede-makilik-alanda-yangin-ekipler-ormana-sicramamasi-icin-mudahale-ediyor-1058668890.html
Çeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor
Çeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:40+0300
2022-07-13T15:40+0300
2022-07-13T15:41+0300
türkiye
çeşme
yangın
makilik
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Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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çeşme, yangın, makilik
Çeşme'de makilik alanda yangın: Ekipler, ormana sıçramaması için müdahale ediyor
15:40 13.07.2022 (güncellendi: 15:41 13.07.2022) Abone ol
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.