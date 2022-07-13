Türkiye
SON DAKİKA| Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları hakkında açıklama: 'Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz'
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220713/chpli-gursel-tekinden-kira-artislari-uyarisi-yabancilara-satislarin-durdurulmasi-gerekiyor-1058659611.html
CHP'li Gürsel Tekin'den kira artışları uyarısı: Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor
CHP'li Gürsel Tekin'den kira artışları uyarısı: Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor
CHP Milletvekili Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T11:40+0300
2022-07-13T11:40+0300
politika
gürsel tekin
chp
kira
kiralık ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_0:6:765:436_1920x0_80_0_0_2557cc0e3a034ac9eb2acf8086de5c34.jpg
Türkiye’de kiralar artmaya devam ederken, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi Kadıköy oldu. Daha önce açıkladıkları Türkiye’nin kira haritasını hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kadıköy’de dikkat çeken durumlar oldu. Sosyolojik bir değişim yaşanıyor. Birileri Kadıköy’ü ‘Kaymak tabaka’ olarak tarif etmiş olsa da, Bağdat Caddesi’nde yaşayanların yüzde 40’ı emekli. Ekonomik sıkıntı çektikleri için yazlıkları olanlar gitti. Moda’da, Bostancı’da oturanlar ise evlerini kiraya vererek daha düşük kiraların olduğu yerlere gittiler” diye konuştu.Türkiye genelinde 6 buçuk milyon kiracı olduğuna değinen Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira. Ortalama kiranın 6 bin 500 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 5 bin 500 olması gerçekten ekonomik bir sefalet” diye konuştu.Kira artışlarına ilişkin çözümleri sıralayan Tekin, “Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor. Devletin emlak şirketleriyle çok rahatlıkla yılda bir milyon konut üretebilir durumda. Ancak ne yazık ki iktidar beton lobisine, imar çetesine teslim olduğu için bu pencereden bakmıyor” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_88:0:677:442_1920x0_80_0_0_c937e2ed2b9fd0c3e4008266724f6097.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürsel tekin, chp, kira, kiralık ev

CHP'li Gürsel Tekin'den kira artışları uyarısı: Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor

11:40 13.07.2022
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
Abone olTelegram
CHP Milletvekili Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira. Ortalama kiranın 6 bin 500 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 5 bin 500 olması gerçekten ekonomik bir sefalet. Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor” dedi.
Türkiye’de kiralar artmaya devam ederken, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi Kadıköy oldu. Daha önce açıkladıkları Türkiye’nin kira haritasını hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kadıköy’de dikkat çeken durumlar oldu. Sosyolojik bir değişim yaşanıyor. Birileri Kadıköy’ü ‘Kaymak tabaka’ olarak tarif etmiş olsa da, Bağdat Caddesi’nde yaşayanların yüzde 40’ı emekli. Ekonomik sıkıntı çektikleri için yazlıkları olanlar gitti. Moda’da, Bostancı’da oturanlar ise evlerini kiraya vererek daha düşük kiraların olduğu yerlere gittiler” diye konuştu.
Türkiye genelinde 6 buçuk milyon kiracı olduğuna değinen Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira. Ortalama kiranın 6 bin 500 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 5 bin 500 olması gerçekten ekonomik bir sefalet” diye konuştu.
Kira artışlarına ilişkin çözümleri sıralayan Tekin, “Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor. Devletin emlak şirketleriyle çok rahatlıkla yılda bir milyon konut üretebilir durumda. Ancak ne yazık ki iktidar beton lobisine, imar çetesine teslim olduğu için bu pencereden bakmıyor” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала