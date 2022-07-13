https://tr.sputniknews.com/20220713/chpli-gursel-tekinden-kira-artislari-uyarisi-yabancilara-satislarin-durdurulmasi-gerekiyor-1058659611.html
CHP'li Gürsel Tekin'den kira artışları uyarısı: Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor
CHP'li Gürsel Tekin'den kira artışları uyarısı: Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor
CHP Milletvekili Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T11:40+0300
2022-07-13T11:40+0300
2022-07-13T11:40+0300
politika
gürsel tekin
chp
kira
kiralık ev
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Türkiye’de kiralar artmaya devam ederken, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi Kadıköy oldu. Daha önce açıkladıkları Türkiye’nin kira haritasını hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kadıköy’de dikkat çeken durumlar oldu. Sosyolojik bir değişim yaşanıyor. Birileri Kadıköy’ü ‘Kaymak tabaka’ olarak tarif etmiş olsa da, Bağdat Caddesi’nde yaşayanların yüzde 40’ı emekli. Ekonomik sıkıntı çektikleri için yazlıkları olanlar gitti. Moda’da, Bostancı’da oturanlar ise evlerini kiraya vererek daha düşük kiraların olduğu yerlere gittiler” diye konuştu.Türkiye genelinde 6 buçuk milyon kiracı olduğuna değinen Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira. Ortalama kiranın 6 bin 500 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 5 bin 500 olması gerçekten ekonomik bir sefalet” diye konuştu.Kira artışlarına ilişkin çözümleri sıralayan Tekin, “Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor. Devletin emlak şirketleriyle çok rahatlıkla yılda bir milyon konut üretebilir durumda. Ancak ne yazık ki iktidar beton lobisine, imar çetesine teslim olduğu için bu pencereden bakmıyor” dedi.
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gürsel tekin, chp, kira, kiralık ev
CHP'li Gürsel Tekin'den kira artışları uyarısı: Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor
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CHP Milletvekili Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira. Ortalama kiranın 6 bin 500 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 5 bin 500 olması gerçekten ekonomik bir sefalet. Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor” dedi.
Türkiye’de kiralar artmaya devam ederken, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi Kadıköy oldu. Daha önce açıkladıkları Türkiye’nin kira haritasını hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kadıköy’de dikkat çeken durumlar oldu. Sosyolojik bir değişim yaşanıyor. Birileri Kadıköy’ü ‘Kaymak tabaka’ olarak tarif etmiş olsa da, Bağdat Caddesi’nde yaşayanların yüzde 40’ı emekli. Ekonomik sıkıntı çektikleri için yazlıkları olanlar gitti. Moda’da, Bostancı’da oturanlar ise evlerini kiraya vererek daha düşük kiraların olduğu yerlere gittiler” diye konuştu.
Türkiye genelinde 6 buçuk milyon kiracı olduğuna değinen Tekin, “Türkiye’deki konut sayısı ortalama 19-20 milyon arası. Vatandaşlarımızın üçte biri kiracı. Türkiye ortalamasında kira 6 bin 500 lira. Ortalama kiranın 6 bin 500 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 5 bin 500 olması gerçekten ekonomik bir sefalet” diye konuştu.
Kira artışlarına ilişkin çözümleri sıralayan Tekin, “Yabancılara satışların durdurulması gerekiyor. Devletin emlak şirketleriyle çok rahatlıkla yılda bir milyon konut üretebilir durumda. Ancak ne yazık ki iktidar beton lobisine, imar çetesine teslim olduğu için bu pencereden bakmıyor” dedi.