https://tr.sputniknews.com/20220713/euro-2002nin-aralik-ayindan-bu-yana-ilk-defa-1-dolarin-altina-dustu-1058671074.html
Euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü
Euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü
Rusya'dan doğalgaz tedarikinin sekteye uğratılması nedeniyle euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T16:02+0300
2022-07-13T16:02+0300
2022-07-13T16:07+0300
ekonomi
euro
dolar
rusya
enerji
enflasyon
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Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve enerji tedarikinde yaşanan aksama nedeniyle euro'da yaşanan değer kaybı devam ediyor.AFP'nin aktardığına göre para birimi, 2002'nin aralık ayından beri ilk defa 1 doların altına gerileyerek 0.9998 dolar seviyesine geldi.Haziran ayında ABD'de enflasyonun yükseldiğine işaret eden resmi verilerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gideceğini duyurmuştu.AB'de borçlanma maliyetlerinin artması, doları yatırımcılar için daha çekici hale getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/imf-abd-ekonomisinin-buyume-tahminlerini-bir-kez-daha-dusurdu-1058650598.html
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euro, dolar, rusya, enerji, enflasyon
Euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü
16:02 13.07.2022 (güncellendi: 16:07 13.07.2022) Abone ol
Rusya'dan doğalgaz tedarikinin sekteye uğratılması nedeniyle euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü.
Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve enerji tedarikinde yaşanan aksama nedeniyle euro'da yaşanan değer kaybı devam ediyor.
AFP'nin aktardığına göre para birimi, 2002'nin aralık ayından beri ilk defa 1 doların altına gerileyerek 0.9998 dolar seviyesine geldi.
Haziran ayında ABD'de enflasyonun yükseldiğine işaret eden resmi verilerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gideceğini duyurmuştu.
AB'de borçlanma maliyetlerinin artması, doları yatırımcılar için daha çekici hale getiriyor.