https://tr.sputniknews.com/20220713/euro-2002nin-aralik-ayindan-bu-yana-ilk-defa-1-dolarin-altina-dustu-1058671074.html

Euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü

Euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü

Rusya'dan doğalgaz tedarikinin sekteye uğratılması nedeniyle euro, 2002'nin aralık ayından bu yana ilk defa 1 doların altına düştü. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T16:02+0300

2022-07-13T16:02+0300

2022-07-13T16:07+0300

ekonomi

euro

dolar

rusya

enerji

enflasyon

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Rusya'ya Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve enerji tedarikinde yaşanan aksama nedeniyle euro'da yaşanan değer kaybı devam ediyor.AFP'nin aktardığına göre para birimi, 2002'nin aralık ayından beri ilk defa 1 doların altına gerileyerek 0.9998 dolar seviyesine geldi.Haziran ayında ABD'de enflasyonun yükseldiğine işaret eden resmi verilerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gideceğini duyurmuştu.AB'de borçlanma maliyetlerinin artması, doları yatırımcılar için daha çekici hale getiriyor.

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euro, dolar, rusya, enerji, enflasyon