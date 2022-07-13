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Galatasaray: Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır
Galatasaray: Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır
Galatasaray, "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T17:53+0300
2022-07-13T18:15+0300
galatasaray
spor
cenk ergün
istifa
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Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır" denildi.
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galatasaray, cenk ergün, istifa

Galatasaray: Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır

17:53 13.07.2022 (güncellendi: 18:15 13.07.2022)
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Cenk Ergün - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© DHA
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Galatasaray, "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır" denildi.
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