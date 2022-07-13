https://tr.sputniknews.com/20220713/galatasaray-futbol-direktorumuz-cenk-ergun-ile-ilgili-cikan-haberler-asilsizdir-1058676005.html

Galatasaray: Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır

Galatasaray: Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır

Galatasaray, "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T17:53+0300

2022-07-13T17:53+0300

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galatasaray

spor

cenk ergün

istifa

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Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır" denildi.

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galatasaray, cenk ergün, istifa