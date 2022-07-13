https://tr.sputniknews.com/20220713/ingilterede-kilisenin-kadin-tanimimiz-yok-aciklamasi-tartisma-yaratti-genetikten-kacamazsiniz-1058676292.html

İngiltere'de kilisenin 'Kadın tanımımız yok' açıklaması tartışma yarattı: 'Genetikten kaçamazsınız'

İngiltere'de kilisenin 'Kadın tanımımız yok' açıklaması tartışma yarattı: 'Genetikten kaçamazsınız'

İngiltere Kilisesi'nden yapılan bir açıklamada kadınlara dair belirgin bir tanıma sahip olmadıkları yönündeki ifadeler, ülkede tartışma yarattı. Imperial... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T18:00+0300

2022-07-13T18:00+0300

2022-07-13T18:00+0300

yaşam

ingiltere

toplumsal cinayet

cinsiyet

kadın

erkek

cinsiyet değiştirme

cinsiyet değişikliği

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İngiltere'de spor müsabakalarında trans sporcuların kadınlarla birlikte yarışması tartışmaları sürerken, Kilise'den cinsel kimlik tartışmalarını alevlendiren bir açıklama geldi.İngiltere Kilisesi'nin Avrupa'daki Piskoposu Robert Innes, kilisenin bir 'kadın' tanımına sahip olmadığını çünkü bu tür tanımların uzun süredir aşikar olduğunu söylerken, günümüzde 'cinsiyet kimliğiyle ilgili karmaşıklıklar' olduğunu belirtti.Imperial College London Üniversitesi'nde görev yapan ve doğurganlık konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Profesör Robert Winston ise tartışmaları bilimsel açıdan değerlendirdi."İnsanlar toplumsal cinsiyetini değiştirse de cinsiyetini değiştirmeleri mümkün değil" diyen Winston, "Beden cinsiyetini değiştirmek imkansız çünkü bu vücuttaki her hücrede bulunan genlere yerleşiktir" ifadelerini kullandı."Toplumsal cinsiyetimizi değiştirebileceğimiz şüphe götürmez. Bunu vücudumuzdaki bazı kısımları değiştirerek veya çıkararak yapabiliriz" diye konuşan Winston, "Ancak genetiğimizden kaçamayız. Asıl fark burada" dedi.Winston şöyle devam etti:Piers Morgan'ın sunduğu 'Uncensored' programında soruları yanıtlayan Winston, 'Kadın' tanımının ise bir bireyin sahip olduğu genlerle yapılması gerektiğini kaydetti:

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ingiltere, toplumsal cinayet, cinsiyet, kadın, erkek, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği