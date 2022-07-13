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İngiltere'de kilisenin 'Kadın tanımımız yok' açıklaması tartışma yarattı: 'Genetikten kaçamazsınız'
İngiltere'de kilisenin 'Kadın tanımımız yok' açıklaması tartışma yarattı: 'Genetikten kaçamazsınız'
İngiltere Kilisesi'nden yapılan bir açıklamada kadınlara dair belirgin bir tanıma sahip olmadıkları yönündeki ifadeler, ülkede tartışma yarattı. Imperial... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T18:00+0300
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yaşam
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toplumsal cinayet
cinsiyet
kadın
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cinsiyet değiştirme
cinsiyet değişikliği
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İngiltere'de spor müsabakalarında trans sporcuların kadınlarla birlikte yarışması tartışmaları sürerken, Kilise'den cinsel kimlik tartışmalarını alevlendiren bir açıklama geldi.İngiltere Kilisesi'nin Avrupa'daki Piskoposu Robert Innes, kilisenin bir 'kadın' tanımına sahip olmadığını çünkü bu tür tanımların uzun süredir aşikar olduğunu söylerken, günümüzde 'cinsiyet kimliğiyle ilgili karmaşıklıklar' olduğunu belirtti.Imperial College London Üniversitesi'nde görev yapan ve doğurganlık konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Profesör Robert Winston ise tartışmaları bilimsel açıdan değerlendirdi."İnsanlar toplumsal cinsiyetini değiştirse de cinsiyetini değiştirmeleri mümkün değil" diyen Winston, "Beden cinsiyetini değiştirmek imkansız çünkü bu vücuttaki her hücrede bulunan genlere yerleşiktir" ifadelerini kullandı."Toplumsal cinsiyetimizi değiştirebileceğimiz şüphe götürmez. Bunu vücudumuzdaki bazı kısımları değiştirerek veya çıkararak yapabiliriz" diye konuşan Winston, "Ancak genetiğimizden kaçamayız. Asıl fark burada" dedi.Winston şöyle devam etti:Piers Morgan'ın sunduğu 'Uncensored' programında soruları yanıtlayan Winston, 'Kadın' tanımının ise bir bireyin sahip olduğu genlerle yapılması gerektiğini kaydetti:
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ingiltere, toplumsal cinayet, cinsiyet, kadın, erkek, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği

İngiltere'de kilisenin 'Kadın tanımımız yok' açıklaması tartışma yarattı: 'Genetikten kaçamazsınız'

18:00 13.07.2022
© AAKadın, erkek, ilişki, tartışma, ayrılma
Kadın, erkek, ilişki, tartışma, ayrılma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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İngiltere Kilisesi'nden yapılan bir açıklamada kadınlara dair belirgin bir tanıma sahip olmadıkları yönündeki ifadeler, ülkede tartışma yarattı. Imperial College London'da görevli Prof. Robert Winston'a göre insanlar 'toplumsal cinsiyetini değiştirse de cinsiyetini değiştirmeleri mümkün değil'. Winston ayrıca, "Genetikten kaçamazsınız" dedi.
İngiltere'de spor müsabakalarında trans sporcuların kadınlarla birlikte yarışması tartışmaları sürerken, Kilise'den cinsel kimlik tartışmalarını alevlendiren bir açıklama geldi.
İngiltere Kilisesi'nin Avrupa'daki Piskoposu Robert Innes, kilisenin bir 'kadın' tanımına sahip olmadığını çünkü bu tür tanımların uzun süredir aşikar olduğunu söylerken, günümüzde 'cinsiyet kimliğiyle ilgili karmaşıklıklar' olduğunu belirtti.
Imperial College London Üniversitesi'nde görev yapan ve doğurganlık konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Profesör Robert Winston ise tartışmaları bilimsel açıdan değerlendirdi.
"İnsanlar toplumsal cinsiyetini değiştirse de cinsiyetini değiştirmeleri mümkün değil" diyen Winston, "Beden cinsiyetini değiştirmek imkansız çünkü bu vücuttaki her hücrede bulunan genlere yerleşiktir" ifadelerini kullandı.
"Toplumsal cinsiyetimizi değiştirebileceğimiz şüphe götürmez. Bunu vücudumuzdaki bazı kısımları değiştirerek veya çıkararak yapabiliriz" diye konuşan Winston, "Ancak genetiğimizden kaçamayız. Asıl fark burada" dedi.
Winston şöyle devam etti:

"Bu gerçekten bir problem haline geliyor çünkü erkek olarak doğmuş ama sonra kadın olmak isteyen biriyle karşılaşıyorsunuz. Örneğin o cinsiyet değiştirme operasyonunu yaptırabilirsiniz. Ancak buradaki soru eğer bir spor müsabakasında yarışmak olursa bu bir sorun haline geliyor. Çünkü operasyon geçirmiş olsalar dahi hala onlara diğer kadınlara göre avantaj sağlayacak bazı erkek özelliklerine sahipler. Sorun aslında bence burada yatıyor. Elbette bazı farklı durumlarda sosyal davranış konusu da var. Tuvaletleri banyoları ortak kullanmak gibi bir dizi sorun, anlaşılır bir şekilde kadınları endişelendiriyor."

Piers Morgan'ın sunduğu 'Uncensored' programında soruları yanıtlayan Winston, 'Kadın' tanımının ise bir bireyin sahip olduğu genlerle yapılması gerektiğini kaydetti:
"Bir kadın normal koşullarda iki X kromozomuna sahiptir. Dolayısıyla bir erkeği tanımlamak muhtemelen daha kolaydır, bir erkeğin onu kadınlardan farklı kılan belirli erkeksi genleri vardır. Kadınların sahip olduğu genetik özellikler varsayılan insan özellikleridir. Yani eğer erkek genine sahip değilseniz, bir kadın olarak doğarsınız. Ben bir birey olarak en az 8 milyar hücreden oluşan bir kümeyim, her birinin içinde erkek özelliği barınıyor. Ben genetik olarak tanımlandım, her hücrede o erkek genleri var. Farkı yaratan da bu. Genetik olarak bu şekilde belirlendiğimiz gerçeğinden kaçamayız."
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