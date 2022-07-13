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OHAL Komisyonu, FETÖ'nün darbe girişimine karışan 28 eski generalin başvurusunu reddetti
OHAL Komisyonu, FETÖ'nün darbe girişimine karışan 28 eski generalin başvurusunu reddetti
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için hazırlanan sözde yurtta sulh konseyi tarafından askeri birlik... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T12:21+0300
2022-07-13T12:21+0300
türkiye
ohal komisyonu
darbe girişimi
general
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Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılanmaları sonucu tamamına yakını mahkum edilen eski komutanlar, "FETÖ ile irtibatlarının bulunmadığı, kamu görevinden çıkarılmalarının haksız olduğunu" ileri sürerek, görevlerine iade istemiyle OHAL Komisyonu'na başvurdu.Başvuranlar arasında, eski korgeneraller Metin İyidil, Yıldırım Güvenç, eski tümgeneraller Halit Günbatar, Fethi Alpay, İdris Aksoy, Mehmet Cahit Bakır ve Atilla Darendeli, eski tuğgeneraller Hayrettin Kaldırımcı, Murat Yaygın, Kemal Akçınar, Kemal Mutlum, Hamza Celepoğlu, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Cemal Akyıldız, Cemalettin Doğan, Orhan Gündüz, Yüksel Gönültaş, Timurcan Ermiş, Sadık Köroğlu, Kerim Acar ve Adem Boduroğlu, eski tümamiral Hakan Üstem, eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şırzai, Hasan Kulaç, Yaşar Çamur, Ahmet Hakan Güneş ve Ali Suat Aktürk, eski albay Ercan Ulutürk ile eski yarbay Mesut Yurtdan yer aldı.Komisyon, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu, eski askerlerin FETÖ ile bağını ortaya koyarak, fiilen darbeye iştirak ettikleri gerekçesiyle göreve iade talepli başvurularını reddetti.
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ohal komisyonu, darbe girişimi, general

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün darbe girişimine karışan 28 eski generalin başvurusunu reddetti

12:21 13.07.2022
© AAOHAL İnceleme Komisyonu
OHAL İnceleme Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için hazırlanan sözde yurtta sulh konseyi tarafından askeri birlik komutanlıklarına gönderilen sıkıyönetim emri ekindeki atama listesinde adı geçen 28'i general, 30 eski askerin görevlerine iade başvurularını reddetti.
Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılanmaları sonucu tamamına yakını mahkum edilen eski komutanlar, "FETÖ ile irtibatlarının bulunmadığı, kamu görevinden çıkarılmalarının haksız olduğunu" ileri sürerek, görevlerine iade istemiyle OHAL Komisyonu'na başvurdu.
Başvuranlar arasında, eski korgeneraller Metin İyidil, Yıldırım Güvenç, eski tümgeneraller Halit Günbatar, Fethi Alpay, İdris Aksoy, Mehmet Cahit Bakır ve Atilla Darendeli, eski tuğgeneraller Hayrettin Kaldırımcı, Murat Yaygın, Kemal Akçınar, Kemal Mutlum, Hamza Celepoğlu, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Cemal Akyıldız, Cemalettin Doğan, Orhan Gündüz, Yüksel Gönültaş, Timurcan Ermiş, Sadık Köroğlu, Kerim Acar ve Adem Boduroğlu, eski tümamiral Hakan Üstem, eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şırzai, Hasan Kulaç, Yaşar Çamur, Ahmet Hakan Güneş ve Ali Suat Aktürk, eski albay Ercan Ulutürk ile eski yarbay Mesut Yurtdan yer aldı.
Komisyon, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu, eski askerlerin FETÖ ile bağını ortaya koyarak, fiilen darbeye iştirak ettikleri gerekçesiyle göreve iade talepli başvurularını reddetti.
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