https://tr.sputniknews.com/20220713/ohal-komisyonu-fetonun-darbe-girisimine-karisan-28-eski-generalin-basvurusunu-reddetti-1058660656.html

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün darbe girişimine karışan 28 eski generalin başvurusunu reddetti

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün darbe girişimine karışan 28 eski generalin başvurusunu reddetti

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için hazırlanan sözde yurtta sulh konseyi tarafından askeri birlik... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T12:21+0300

2022-07-13T12:21+0300

2022-07-13T12:21+0300

türkiye

ohal komisyonu

darbe girişimi

general

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103150/80/1031508041_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2cf83d12c382c453c53b314cdf48be1f.jpg

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılanmaları sonucu tamamına yakını mahkum edilen eski komutanlar, "FETÖ ile irtibatlarının bulunmadığı, kamu görevinden çıkarılmalarının haksız olduğunu" ileri sürerek, görevlerine iade istemiyle OHAL Komisyonu'na başvurdu.Başvuranlar arasında, eski korgeneraller Metin İyidil, Yıldırım Güvenç, eski tümgeneraller Halit Günbatar, Fethi Alpay, İdris Aksoy, Mehmet Cahit Bakır ve Atilla Darendeli, eski tuğgeneraller Hayrettin Kaldırımcı, Murat Yaygın, Kemal Akçınar, Kemal Mutlum, Hamza Celepoğlu, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Cemal Akyıldız, Cemalettin Doğan, Orhan Gündüz, Yüksel Gönültaş, Timurcan Ermiş, Sadık Köroğlu, Kerim Acar ve Adem Boduroğlu, eski tümamiral Hakan Üstem, eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şırzai, Hasan Kulaç, Yaşar Çamur, Ahmet Hakan Güneş ve Ali Suat Aktürk, eski albay Ercan Ulutürk ile eski yarbay Mesut Yurtdan yer aldı.Komisyon, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu, eski askerlerin FETÖ ile bağını ortaya koyarak, fiilen darbeye iştirak ettikleri gerekçesiyle göreve iade talepli başvurularını reddetti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ohal komisyonu, darbe girişimi, general