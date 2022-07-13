https://tr.sputniknews.com/20220713/rusya-ve-iran-bariscil-amacli-nukleer-enerji-kullaniminda-isbirligi-konusunda-anlasti-1058684533.html

Rusya ve İran barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımında işbirliği konusunda anlaştı

Rusya ve İran barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımında işbirliği konusunda anlaştı

Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Rusya ve İran’ın barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımında işbirliği konusunda diyaloğu yoğunlaştırmayı ve özel... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T21:42+0300

2022-07-13T21:42+0300

2022-07-13T21:52+0300

iran

rosatom

nükleer

dünya

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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre Rosatom Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Spasskiy, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi ile Tahran'da ayrıntılı çalışma istişarelerinde bulundu, ayrıca İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami ile bir toplantı gerçekleştirildi.Spasskiy’in gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin basın açıklamasında, “Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı alanında Rusya-İran işbirliğinin mevcut ve ileriye dönük gündeminin tüm temel konuları ele alındı. Taraflar, somut çözümlere yol açacak şekilde diyaloğu yoğunlaştırma konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, rosatom, nükleer