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Twitter, satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk'a 44 milyar dolarlık dava açtı
Twitter, satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk'a 44 milyar dolarlık dava açtı
Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının ardınan Elon Musk'a dava açtığını duyurdu. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T00:25+0300
2022-07-13T00:25+0300
2022-07-13T00:59+0300
dünya
twitter
elon musk
dava
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Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının 'geçersiz ve haksız' olduğunu bildirmesinin ardından dava açtığını duyurdu. Twitter, Delaware'deki Chancery Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak, Musk'ın “Anlaşmanın birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek" feshetme kararına yanıt olarak yasal işlem başlattığını söyledi.Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği cuma günü bildirilmişti.Ne olmuştu?Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.Twitter'dan dünden yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220712/twitter-elon-muskin-satin-alma-anlasmasini-feshetme-karari-gecersiz-1058608429.html
https://tr.sputniknews.com/20220709/elon-musk-twitter-anlasmasini-sonlandirdi-1058502140.html
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twitter , elon musk, dava
Twitter, satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk'a 44 milyar dolarlık dava açtı
00:25 13.07.2022 (güncellendi: 00:59 13.07.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının ardınan Elon Musk'a dava açtığını duyurdu.
Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının 'geçersiz ve haksız' olduğunu bildirmesinin ardından dava açtığını duyurdu.
Twitter, Delaware'deki Chancery Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak, Musk'ın “Anlaşmanın birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek" feshetme kararına yanıt olarak yasal işlem başlattığını söyledi.
Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği cuma günü bildirilmişti.
Ne olmuştu?
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.
Twitter'dan dünden yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyurulmuştu.