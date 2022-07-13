https://tr.sputniknews.com/20220713/twitter-satin-alma-anlasmasini-fesheden-elon-muska-44-milyar-dolarlik-dava-acti--1058648717.html

Twitter, satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk'a 44 milyar dolarlık dava açtı

Twitter, satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk'a 44 milyar dolarlık dava açtı

Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının ardınan Elon Musk'a dava açtığını duyurdu. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T00:25+0300

2022-07-13T00:25+0300

2022-07-13T00:59+0300

dünya

twitter

elon musk

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055842524_0:79:1200:754_1920x0_80_0_0_485b795face16979488d5f75c6e9ff39.jpg

Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararının 'geçersiz ve haksız' olduğunu bildirmesinin ardından dava açtığını duyurdu. Twitter, Delaware'deki Chancery Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak, Musk'ın “Anlaşmanın birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek" feshetme kararına yanıt olarak yasal işlem başlattığını söyledi.Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği cuma günü bildirilmişti.Ne olmuştu?Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.Twitter'dan dünden yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220712/twitter-elon-muskin-satin-alma-anlasmasini-feshetme-karari-gecersiz-1058608429.html

https://tr.sputniknews.com/20220709/elon-musk-twitter-anlasmasini-sonlandirdi-1058502140.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter , elon musk, dava