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https://tr.sputniknews.com/20220713/uvaldedeki-okul-saldirisinda-polis-77-dakika-boyunca-saldirgana-mudahale-etmemis--1058654260.html
Uvalde'deki okul saldırısında polis 77 dakika boyunca saldırgana müdahale etmemiş
Uvalde'deki okul saldırısında polis 77 dakika boyunca saldırgana müdahale etmemiş
ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yeni... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T09:31+0300
2022-07-13T09:31+0300
dünya
teksas
okul
saldırı
polis
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'The Austin American-Statesman' isimli yerel gazete tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırı anına ilişkin okulun çeşitli yerlerindeki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı. Otoparkta kaydedilen görüntülerde, saldırganın viraja hızlı girip kaza yaptığı ve araca yaklaşan iki kişiye ateş açtığı, bir çocuğun son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Saldırganın okula giriş anında ise saatler 11.33'ü gösteriyor. 18 yaşındaki saldırganın elinde yarı otomatik silahla okula girmesinden kısa süre sonra 11.35'te polisler olay yerine geliyor. Bu arada saldırganın sınıflarda ardı ardına ateş açması da görüntülere yansıyor. Görüntülere göre, okula gelen ağır silahlı ve can yelekli polisler, olaya müdahale etmek yerine dakikalarca okulun koridorunda bekliyor. Bu esnada içeriden silah sesleri duyulurken bir polisin koridordaki el dezenfektanını incelediği ve telefonuna baktığı görülüyor. Polis, 77 dakika boyunca saldırgana müdahalede bulunmazken, saldırganın bulundukları yöne ateş açtığı esnada polislerin koridordan kaçma anı da görüntülere yansıyor. Olayda, 12.50'ye kadar saldırgana herhangi bir müdahalede bulunulmuyor. Bu görüntülerle Uvalde polisine yönelik olaya geç müdahale ettikleri iddiaları da bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Söz konusu görüntülerin ardından, sosyal medyada yüzlerce kişi polisin dakikalarca koridorda beklemesini eleştirdi. 'AR-15' tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü. Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.
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Uvalde'deki okul saldırısında polis 77 dakika boyunca saldırgana müdahale etmemiş

09:31 13.07.2022
© AAABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk dava için mahkemeye başvurdu.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk dava için mahkemeye başvurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayımlandı.
'The Austin American-Statesman' isimli yerel gazete tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırı anına ilişkin okulun çeşitli yerlerindeki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.
Otoparkta kaydedilen görüntülerde, saldırganın viraja hızlı girip kaza yaptığı ve araca yaklaşan iki kişiye ateş açtığı, bir çocuğun son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Saldırganın okula giriş anında ise saatler 11.33'ü gösteriyor. 18 yaşındaki saldırganın elinde yarı otomatik silahla okula girmesinden kısa süre sonra 11.35'te polisler olay yerine geliyor. Bu arada saldırganın sınıflarda ardı ardına ateş açması da görüntülere yansıyor.
Görüntülere göre, okula gelen ağır silahlı ve can yelekli polisler, olaya müdahale etmek yerine dakikalarca okulun koridorunda bekliyor. Bu esnada içeriden silah sesleri duyulurken bir polisin koridordaki el dezenfektanını incelediği ve telefonuna baktığı görülüyor.
Polis, 77 dakika boyunca saldırgana müdahalede bulunmazken, saldırganın bulundukları yöne ateş açtığı esnada polislerin koridordan kaçma anı da görüntülere yansıyor. Olayda, 12.50'ye kadar saldırgana herhangi bir müdahalede bulunulmuyor.
Bu görüntülerle Uvalde polisine yönelik olaya geç müdahale ettikleri iddiaları da bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Söz konusu görüntülerin ardından, sosyal medyada yüzlerce kişi polisin dakikalarca koridorda beklemesini eleştirdi.
'AR-15' tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü. Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.
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