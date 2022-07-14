https://tr.sputniknews.com/20220714/amber-heardun-10-milyon-dolarlik-tazminat-cezasinin-iptali-yonundeki-basvurusu-reddedildi--1058697093.html

Amber Heard'ün 10 milyon dolarlık tazminatın iptali yönündeki başvurusu reddedildi

Amber Heard'ün 10 milyon dolarlık tazminatın iptali yönündeki başvurusu reddedildi

Virginia’daki bir mahkeme, oyuncu Amber Heard’ün, eski eşi Johnny Depp lehine verilen 10 milyon dolarlık tazminat kararının iptal edilmesi yönündeki... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T10:27+0300

2022-07-14T10:27+0300

2022-07-14T10:29+0300

dünya

amber heard

johnny depp

itiraz

mahkeme

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Ünlü oyuncu Johnny Depp’in ‘karalama’ suçlamasıyla açtığı davada 10 milyon dolar tazminat ödemeye çarptırılan Amber Heard, kararın iptal edilmesi ya da usulsüz yargılama kararı verilmesi yönünde başvuruda bulundu. Heard’ün avukatları, aralarında bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmiş olması da dahil çeşitli gerekçeler sundu. Başvuruyu reddeden yargıç Penney Azcarate, özellikle jürinin kimliğinin yanlış tespiti konusundaki iddiaların davayla ilgisinin olmadığını, jürinin önyargılı olduğu yönündeki iddianın ise Heard tarafından kanıtlanamadığını belirtti.Yargıç Azcarate, karar metninde şu ifadelere yer verdi:Depp, Heard’ün 2018 yılında kaleme aldığı ve aile içi şiddett iddialarını dile getirdiği bir Washington Post gazetesi yazısı nedeniyle Fairfax Country’de açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazanmıştı.Heard ise 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmış ancak mahkeme Heard’e yalnızca 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.Heard, 10 milyon dolarlık tazminat ödemesi yönünde verilen kararın gerçeklerle desteklenmediğini ve jüri üyelerinin 2018'de yayınlanan yazıda ortaya koyulanlara odaklanmadıklarını savundu. Heard'ün avukatları ayrıca, 7 jüri üyesinden birinin hiçbir duruşmaya katılmadığını, kimliği belirtilmeyen 77 yaşındaki jüri üyesinin yerine aynı adreste ikamet eden oğlunun duruşmalara girdiğini, bunun yasalara aykırı olduğunu ve alınan kararı geçersiz kıldığını ileri sürdü.

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amber heard, johnny depp, itiraz, mahkeme