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Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü
Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Mustafa... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T04:05+0300
2022-07-14T04:05+0300
türkiye
ankara
çankaya
kuyumcu
cinayet
kavga
silahlı kavga
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Olay, akşam saatlerinde Karanfil Sokak'taki Ankara Gümüşçüler Çarşısı'nın en üst katında bulunan Mustafa Günay'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ufuk N., aralarında husumet bulunan Mustafa Günay'ın kuyumcu dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ufuk N., belinden çıkardığı tabanca ile Günay'a ateş etti. Günay kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Ufuk N. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Günay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/ceviz-agacinin-dalini-neden-kestin-kavgasi-1-olu-2-yarali--1058691534.html
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ankara
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ankara, çankaya, kuyumcu, cinayet, kavga, silahlı kavga

Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

04:05 14.07.2022
© DHAAnkara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Mustafa Günay, aralarında husumet bulunan Ufuk N. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Mustafa Günay, aralarında husumet bulunan Ufuk N. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© DHA
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Mustafa Günay, aralarında husumet bulunan Ufuk N. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Karanfil Sokak'taki Ankara Gümüşçüler Çarşısı'nın en üst katında bulunan Mustafa Günay'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.
Ufuk N., aralarında husumet bulunan Mustafa Günay'ın kuyumcu dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada Ufuk N., belinden çıkardığı tabanca ile Günay'a ateş etti. Günay kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Ufuk N. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Mustafa Günay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazi komşuları arasında 'ceviz dalını neden kestin' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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