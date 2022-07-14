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'Ceviz ağacının dalını neden kestin' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
'Ceviz ağacının dalını neden kestin' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazi komşuları arasında 'ceviz dalını neden kestin' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T03:56+0300
2022-07-14T03:56+0300
türkiye
ceviz
ağaç
kastamonu
cide
kavga
ölü
yaralı
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Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Kastamonu Cide'ye bağlı Ağaçbükü Köyü Çalca Mahallesi'nde meydana geldi.Birbirine komşu olan arazi sahipleri Mustafa Kaplan (70) ile Zeynel Demirtaş (68) arasında 'ceviz ağacının dallarını neden kestin' tartışması yaşandı.Mustafa Kaplan, iddiaya göre komşusu Demirtaş'a ait arazinin sınırında bulunan ceviz ağacının kendi arazine uzanan dallarını kesti.Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Ağacın dallarını kesen Mustafa Kaplan, Zeynel Demirtaş'ı karın bölgesinden bıçakla yaraladı.Demirtaş ise yaralı halde üzerinde bulunan tabanca ile Kaplan'a ateş etti.Kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Kaplan'ın akrabası Sezer Kaplan da (22) ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Mustafa Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Zeynel Demirtaş ve Sezer Kaplan ise ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Karın boşluğundan yaralanan Demirtaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Demirtaş'ın, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/ispartada-kadin-cinayeti-esini-oldurup-intihar-etti--1058690298.html
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ceviz, ağaç, kastamonu, cide, kavga, ölü, yaralı

'Ceviz ağacının dalını neden kestin' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

03:56 14.07.2022
© DHAKastamonu'nun Cide ilçesinde arazi komşuları arasında 'ceviz dalını neden kestin' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazi komşuları arasında 'ceviz dalını neden kestin' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© DHA
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazi komşuları arasında 'ceviz dalını neden kestin' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Kastamonu Cide'ye bağlı Ağaçbükü Köyü Çalca Mahallesi'nde meydana geldi.
Birbirine komşu olan arazi sahipleri Mustafa Kaplan (70) ile Zeynel Demirtaş (68) arasında 'ceviz ağacının dallarını neden kestin' tartışması yaşandı.
Mustafa Kaplan, iddiaya göre komşusu Demirtaş'a ait arazinin sınırında bulunan ceviz ağacının kendi arazine uzanan dallarını kesti.
Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Ağacın dallarını kesen Mustafa Kaplan, Zeynel Demirtaş'ı karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

Demirtaş ise yaralı halde üzerinde bulunan tabanca ile Kaplan'a ateş etti.

Kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Kaplan'ın akrabası Sezer Kaplan da (22) ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Mustafa Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Zeynel Demirtaş ve Sezer Kaplan ise ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karın boşluğundan yaralanan Demirtaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Demirtaş'ın, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
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