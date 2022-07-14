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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sordu: Uluslararası toplum ne anlama geliyor?
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sordu: Uluslararası toplum ne anlama geliyor?
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Twitter'dan yaptığı sansasyonel paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Lijian, paylaşımında Batı medyasının... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T17:29+0300
2022-07-14T17:29+0300
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
zhao lijian
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif gibi isimlerin Twitter paylaşımları diplomasi dilinde yeni bir kapı aralarken, Çin'den de bu tür paylaşımlar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'dan geliyor.Son olarak Lijian, Batı medyasının yaptıkları değerlendirme ve haberlerde 'uluslararası toplum' derken kastettikleri anlam ile gerçekte uluslararası toplumun ne anlama geldiği arasındaki farka vurgu yaptı.Paylaştığı görselin birinci fotoğrafında dünyadaki bütün ülkelerin işaretlendiği bir harita ile 'Uluslararası toplum' ifadesine yer veren Lijian, ikinci fotoğrafta ise Batı'nın gözünden 'uluslarararası toplumu' gösteren bir harita paylaştı. İkinci haritada yalnızca ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya yer aldı.
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çin, çin dışişleri bakanlığı, zhao lijian

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sordu: Uluslararası toplum ne anlama geliyor?

17:29 14.07.2022
© AP Photo / Andy WongZhao Lijian
Zhao Lijian - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Twitter'dan yaptığı sansasyonel paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Lijian, paylaşımında Batı medyasının 'uluslararası toplum'dan kastı ile gerçek uluslararası toplum arasındaki farka işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif gibi isimlerin Twitter paylaşımları diplomasi dilinde yeni bir kapı aralarken, Çin'den de bu tür paylaşımlar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'dan geliyor.
Son olarak Lijian, Batı medyasının yaptıkları değerlendirme ve haberlerde 'uluslararası toplum' derken kastettikleri anlam ile gerçekte uluslararası toplumun ne anlama geldiği arasındaki farka vurgu yaptı.
Paylaştığı görselin birinci fotoğrafında dünyadaki bütün ülkelerin işaretlendiği bir harita ile 'Uluslararası toplum' ifadesine yer veren Lijian, ikinci fotoğrafta ise Batı'nın gözünden 'uluslarararası toplumu' gösteren bir harita paylaştı. İkinci haritada yalnızca ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya yer aldı.
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