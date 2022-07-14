https://tr.sputniknews.com/20220714/fenerbahce-tiago-cukur-ile-4-yillik-sozlesme-imzaladi-1058689537.html

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T01:51+0300

2022-07-14T01:51+0300

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spor

fenerbahçe

tiago çukur

transfer

sözleşme

imza

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Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi de kullanıldı.Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçtiFenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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fenerbahçe, tiago çukur, transfer, sözleşme, imza