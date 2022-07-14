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Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T01:51+0300
2022-07-14T01:51+0300
spor
fenerbahçe
tiago çukur
transfer
sözleşme
imza
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Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi de kullanıldı.Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçtiFenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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fenerbahçe, tiago çukur, transfer, sözleşme, imza

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

01:51 14.07.2022
© AAFenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Fenerbahçe, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi de kullanıldı.

Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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