https://tr.sputniknews.com/20220714/iskece-secilmis-muftusu-ahmet-mete-yasamini-yitirdi-1058713217.html

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T10:05+0300

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yaşam

iskeçe

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ahmet mete

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Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi. Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulu'nda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu. Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı. 2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi. Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.

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iskeçe, müftü, ahmet mete