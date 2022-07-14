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İstifa eden MHP'li Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
İstifa eden MHP'li Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T18:51+0300
2022-07-14T18:58+0300
baki ersoy
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220416/mhp-kayseri-milletvekili-baki-ersoy-partisinden-istifa-etti-1055609251.html
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baki ersoy, mhp, devlet bahçeli

İstifa eden MHP'li Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

18:51 14.07.2022 (güncellendi: 18:58 14.07.2022)
© İHABaki Ersoy, Devlet Bahçeli
Baki Ersoy, Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© İHA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.
Baki Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
POLİTİKA
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti
16 Nisan, 15:43
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