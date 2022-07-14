https://tr.sputniknews.com/20220714/istifa-eden-mhpli-baki-ersoya-bahceliden-davet-1058721831.html

İstifa eden MHP'li Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

İstifa eden MHP'li Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T18:51+0300

2022-07-14T18:51+0300

2022-07-14T18:58+0300

baki ersoy

mhp

politika

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220416/mhp-kayseri-milletvekili-baki-ersoy-partisinden-istifa-etti-1055609251.html

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