https://tr.sputniknews.com/20220714/mutfak-tupune-zam-1058709459.html

Mutfak tüpüne zam

Mutfak tüpüne zam

LPG'ye gelen zam mutfak tüpüne de yansıdı. Tüp fiyatı 6 liralık zamla 315 lira oldu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T13:39+0300

2022-07-14T13:39+0300

2022-07-14T13:39+0300

türkiye

tüp

lpg

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LPG fiyatına bugün itibariyle 28 kuruş zam yapıldı. LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi.10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021'deki fiyatı ise 215 liraydı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/benzine-indirim-otogaza-zam-geldi-1058694830.html

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tüp, lpg