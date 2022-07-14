https://tr.sputniknews.com/20220714/mutfak-tupune-zam-1058709459.html
Mutfak tüpüne zam
Mutfak tüpüne zam
LPG'ye gelen zam mutfak tüpüne de yansıdı. Tüp fiyatı 6 liralık zamla 315 lira oldu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T13:39+0300
2022-07-14T13:39+0300
2022-07-14T13:39+0300
türkiye
tüp
lpg
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LPG fiyatına bugün itibariyle 28 kuruş zam yapıldı. LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi.10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021'deki fiyatı ise 215 liraydı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/benzine-indirim-otogaza-zam-geldi-1058694830.html
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tüp, lpg
Mutfak tüpüne zam
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LPG'ye gelen zam mutfak tüpüne de yansıdı. Tüp fiyatı 6 liralık zamla 315 lira oldu.
LPG fiyatına bugün itibariyle 28 kuruş zam yapıldı. LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi.
10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021'deki fiyatı ise 215 liraydı.