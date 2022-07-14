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Mutfak tüpüne zam
Mutfak tüpüne zam
LPG'ye gelen zam mutfak tüpüne de yansıdı. Tüp fiyatı 6 liralık zamla 315 lira oldu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
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LPG fiyatına bugün itibariyle 28 kuruş zam yapıldı. LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi.10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021'deki fiyatı ise 215 liraydı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/benzine-indirim-otogaza-zam-geldi-1058694830.html
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tüp, lpg

Mutfak tüpüne zam

13:39 14.07.2022
© AAMutfak tüpü
Mutfak tüpü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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LPG'ye gelen zam mutfak tüpüne de yansıdı. Tüp fiyatı 6 liralık zamla 315 lira oldu.
LPG fiyatına bugün itibariyle 28 kuruş zam yapıldı. LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi.
10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021'deki fiyatı ise 215 liraydı.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
EKONOMİ
Benzine indirim, otogaza zam geldi
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