Sağlık Bakanı Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya paylaşımı: 'Dolu Başaklar Gibi' mütevazı bir insan
22:45 14.07.2022 (güncellendi: 22:50 14.07.2022)
© AAKonya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da hasta yakını tarafından öldürülen Doktor Ekrem Karakaya ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın toprağa verilişinin yedinci gününde, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Doktor Ekrem Karakaya'nın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Doktor Ekrem’i toprağa verişimizin yedinci günü. Kabiliyetli bir hekim, bir aydın, bir halk adamı ve “Dolu Başaklar Gibi” mütevazı bir insan… 6 Temmuzda, görevi başında uğradığı silahlı saldırıyla aramızdan ayrıldı. Ona bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz."
Doktor Ekrem’i toprağa verişimizin yedinci günü. Kabiliyetli bir hekim, bir aydın, bir halk adamı ve “Dolu Başaklar Gibi” mütevazı bir insan… 6 Temmuzda, görevi başında uğradığı silahlı saldırıyla aramızdan ayrıldı. Ona bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/CceLCVDFdQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022