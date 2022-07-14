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Sağlık Bakanı Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya paylaşımı: 'Dolu Başaklar Gibi' mütevazı bir insan
Sağlık Bakanı Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya paylaşımı: 'Dolu Başaklar Gibi' mütevazı bir insan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da hasta yakını tarafından öldürülen Doktor Ekrem Karakaya ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekrem karakaya
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Sağlık Bakanı Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın toprağa verilişinin yedinci gününde, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.Doktor Ekrem Karakaya'nın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
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Sağlık Bakanı Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya paylaşımı: 'Dolu Başaklar Gibi' mütevazı bir insan

22:45 14.07.2022 (güncellendi: 22:50 14.07.2022)
© AAKonya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi
Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da hasta yakını tarafından öldürülen Doktor Ekrem Karakaya ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Doktor Ekrem Karakaya'nın toprağa verilişinin yedinci gününde, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Doktor Ekrem Karakaya'nın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Doktor Ekrem’i toprağa verişimizin yedinci günü. Kabiliyetli bir hekim, bir aydın, bir halk adamı ve “Dolu Başaklar Gibi” mütevazı bir insan… 6 Temmuzda, görevi başında uğradığı silahlı saldırıyla aramızdan ayrıldı. Ona bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz."
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