Sağlık Bakanı Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya paylaşımı: 'Dolu Başaklar Gibi' mütevazı bir insan

"Doktor Ekrem’i toprağa verişimizin yedinci günü. Kabiliyetli bir hekim, bir aydın, bir halk adamı ve “Dolu Başaklar Gibi” mütevazı bir insan… 6 Temmuzda, görevi başında uğradığı silahlı saldırıyla aramızdan ayrıldı. Ona bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz."