https://tr.sputniknews.com/20220714/taksici-tartistigi-yolcuyu-arkadasiyla-tekme-tokat-dovdu-1058697706.html
Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü
Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü
İstanbul Esenyurt'ta taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T10:43+0300
2022-07-14T10:43+0300
2022-07-14T10:43+0300
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taksi
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Esenyurt Örnek Mahallesi’ndeki dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220612/taksiciyle-kisa-mesafe-tartismasi-oyuncu-hakan-yufkacigil-darbedildi-1057315624.html
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türkiye, istanbul, taksi
Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü
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İstanbul Esenyurt'ta taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü.
Esenyurt Örnek Mahallesi’ndeki dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.
Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.