https://tr.sputniknews.com/20220714/taksici-tartistigi-yolcuyu-arkadasiyla-tekme-tokat-dovdu-1058697706.html

Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü

Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü

İstanbul Esenyurt'ta taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T10:43+0300

2022-07-14T10:43+0300

2022-07-14T10:43+0300

türkiye

türkiye

istanbul

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058697436_0:25:589:356_1920x0_80_0_0_bed8c2d42e8c3b5de8df0cfbadc02b41.jpg

Esenyurt Örnek Mahallesi’ndeki dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220612/taksiciyle-kisa-mesafe-tartismasi-oyuncu-hakan-yufkacigil-darbedildi-1057315624.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, taksi