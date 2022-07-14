https://tr.sputniknews.com/20220714/turkiye-tataristan-uluslararasi-tarim-sanayi-fuarinda-ilk-kez-stant-acti-1058689310.html

Türkiye, Tataristan Uluslararası Tarım Sanayi Fuarı’nda ilk kez stant açtı

Türkiye, Tataristan Uluslararası Tarım Sanayi Fuarı’nda ilk kez stant açtı

Türkiye’den 11 tarım şirketinin temsilcilerinden oluşan Türk iş heyeti, Tataristan'ın başkenti Kazan’da düzenlenen Uluslarası Tarım Sanayi Fuarı ‘Agrovolga’ya... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T01:54+0300

2022-07-14T01:54+0300

2022-07-14T01:54+0300

ekonomi

türkiye

tataristan

ticaret

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Türk iş heyeti, Türkiye’nin ilk kez stant kurduğu fuar programı kapsamında Tataristanlı işadamlarıyla B2B formatında görüşmeler gerçekleştirdi.Türkiye’nin Tataristan Başkonsolosu İsmet Erikan etkinlikte yaptığı konuşmada,Türkiye ile Tataristan arasında tarım alanındaki üst düzey işbirliğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:Tataristan Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Nail Zalakov ise, Türk ortaklara sergiye katıldıkları için teşekkür ederek, Tataristan'ın da onlara sunacak çok şeyi olduğunu belirtti.Zalakov, “Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve gerçek bir ortaktır. Bu üç gün boyunca iletişim kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak, yeni ortaklar bulmak istiyoruz. Agrovolga buna katkıda bulunacaktır. Türkiye ile ticaret hacminin artacağını umarak, elimizdeki her şeyi size göstermek istiyoruz. Bugün Türkiye bizden çoğunlukla tahıl satın alıyor, ancak hem derin işleme ürünlerimizin, süt ürünlerimizin hem de helal ürünlerimizin olduğunu göstermek istiyoruz. Ticaret hacminin büyümesi için iş çevrelerimizin iletişim kurması, biraraya gelmesi ve gelişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin Kazan Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi İsmet Özkan ise, 2021'de Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 25 milyon dolar artığını, tarım sektöründeki hacmin 36 milyon doları bulduğunu ve ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini kaydetti.Özkan ayrıca, 2021'de tarım sektöründe Çin’in Rusya'nın ana ticaret ortağı olduğunu, ancak 2022’de ilk sıraya Türkiye’nin yerleştiğini vurguladı.Agrovolga fuarı kapsamında Türk ve Rus girişimciler arasında B2B formatında görüşmeler gerçekleşti. Tataristan işadamları, Türk ortakların tekliflerine büyük ilgi gösterdi. Görüşmelerde Rusya tarafından büyük danışmanlık şirketleri, tarım işletmeleri, bankalar ve catering şirketlerinin temsilcileri yer aldı.Etkinlikte Türkiye’yi önde gelen tarım firmaları, taze meyve ve sebze ihracatçıları, tarım makineleri, makine parçaları, tarım ekipmanları, toprak işleme ve gübreleme araçları, hayvancılık ekipmanları, hayvan yemi üretimi ve tohum yetiştiren şirketler temsil etti.

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türkiye, tataristan, ticaret