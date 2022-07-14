https://tr.sputniknews.com/20220714/turkiye-tataristan-uluslararasi-tarim-sanayi-fuarinda-ilk-kez-stant-acti-1058689310.html
Türkiye, Tataristan Uluslararası Tarım Sanayi Fuarı’nda ilk kez stant açtı
Türkiye, Tataristan Uluslararası Tarım Sanayi Fuarı’nda ilk kez stant açtı
Türkiye’den 11 tarım şirketinin temsilcilerinden oluşan Türk iş heyeti, Tataristan'ın başkenti Kazan’da düzenlenen Uluslarası Tarım Sanayi Fuarı ‘Agrovolga’ya... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T01:54+0300
2022-07-14T01:54+0300
2022-07-14T01:54+0300
ekonomi
türkiye
tataristan
ticaret
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Türk iş heyeti, Türkiye’nin ilk kez stant kurduğu fuar programı kapsamında Tataristanlı işadamlarıyla B2B formatında görüşmeler gerçekleştirdi.Türkiye’nin Tataristan Başkonsolosu İsmet Erikan etkinlikte yaptığı konuşmada,Türkiye ile Tataristan arasında tarım alanındaki üst düzey işbirliğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:Tataristan Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Nail Zalakov ise, Türk ortaklara sergiye katıldıkları için teşekkür ederek, Tataristan'ın da onlara sunacak çok şeyi olduğunu belirtti.Zalakov, “Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve gerçek bir ortaktır. Bu üç gün boyunca iletişim kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak, yeni ortaklar bulmak istiyoruz. Agrovolga buna katkıda bulunacaktır. Türkiye ile ticaret hacminin artacağını umarak, elimizdeki her şeyi size göstermek istiyoruz. Bugün Türkiye bizden çoğunlukla tahıl satın alıyor, ancak hem derin işleme ürünlerimizin, süt ürünlerimizin hem de helal ürünlerimizin olduğunu göstermek istiyoruz. Ticaret hacminin büyümesi için iş çevrelerimizin iletişim kurması, biraraya gelmesi ve gelişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin Kazan Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi İsmet Özkan ise, 2021'de Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 25 milyon dolar artığını, tarım sektöründeki hacmin 36 milyon doları bulduğunu ve ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini kaydetti.Özkan ayrıca, 2021'de tarım sektöründe Çin’in Rusya'nın ana ticaret ortağı olduğunu, ancak 2022’de ilk sıraya Türkiye’nin yerleştiğini vurguladı.Agrovolga fuarı kapsamında Türk ve Rus girişimciler arasında B2B formatında görüşmeler gerçekleşti. Tataristan işadamları, Türk ortakların tekliflerine büyük ilgi gösterdi. Görüşmelerde Rusya tarafından büyük danışmanlık şirketleri, tarım işletmeleri, bankalar ve catering şirketlerinin temsilcileri yer aldı.Etkinlikte Türkiye’yi önde gelen tarım firmaları, taze meyve ve sebze ihracatçıları, tarım makineleri, makine parçaları, tarım ekipmanları, toprak işleme ve gübreleme araçları, hayvancılık ekipmanları, hayvan yemi üretimi ve tohum yetiştiren şirketler temsil etti.
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türkiye, tataristan, ticaret
Türkiye, Tataristan Uluslararası Tarım Sanayi Fuarı’nda ilk kez stant açtı
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Türkiye’den 11 tarım şirketinin temsilcilerinden oluşan Türk iş heyeti, Tataristan'ın başkenti Kazan’da düzenlenen Uluslarası Tarım Sanayi Fuarı ‘Agrovolga’ya katıldı.
Türk iş heyeti, Türkiye’nin ilk kez stant kurduğu fuar programı kapsamında Tataristanlı işadamlarıyla B2B formatında görüşmeler gerçekleştirdi.
Türkiye’nin Tataristan Başkonsolosu İsmet Erikan etkinlikte yaptığı konuşmada,Türkiye ile Tataristan arasında tarım alanındaki üst düzey işbirliğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:
“Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler birçok yönden gelişiyor ve biz buna büyük önem veriyoruz. Türkiye sadece bir tarım ülkesi değil, aynı zamanda çok sayıda tarım ekipmanı ve teknolojisinin üreticisidir. Tarım alanında Tataristan ile birçok ortak temas noktamız var. Türkiye'den Rusya'ya yılda 50 milyon dolara varan tarımsal teknolojiler tedarik ediliyor. Gelecekte bizleri aktif bir gelişmenin beklediğinden eminim. Agrovolga forumuna 11 şirketin katılımıyla devlet olarak ilk kez yer alıyoruz. Şirketlerin temsilcileriyle görüştüm ve bu forumda yer almanın onlar için ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ben de forumun tarım-sanayi sektöründe Türkiye ile Tataristan arasındaki ilişkileri geliştireceğine ve güçlendireceğine tüm kalbimle inanıyorum. Ortaklarımızı kardeş gibi, tarihi ve kültürel bağlarla birleştiğimiz dostlar gibi görüyoruz. Tataristan ile işbirliğimiz, Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin büyük ve özel bir parçasıdır”
Tataristan Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Nail Zalakov ise, Türk ortaklara sergiye katıldıkları için teşekkür ederek, Tataristan'ın da onlara sunacak çok şeyi olduğunu belirtti.
Zalakov, “Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve gerçek bir ortaktır. Bu üç gün boyunca iletişim kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak, yeni ortaklar bulmak istiyoruz. Agrovolga buna katkıda bulunacaktır. Türkiye ile ticaret hacminin artacağını umarak, elimizdeki her şeyi size göstermek istiyoruz. Bugün Türkiye bizden çoğunlukla tahıl satın alıyor, ancak hem derin işleme ürünlerimizin, süt ürünlerimizin hem de helal ürünlerimizin olduğunu göstermek istiyoruz. Ticaret hacminin büyümesi için iş çevrelerimizin iletişim kurması, biraraya gelmesi ve gelişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Kazan Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi İsmet Özkan ise, 2021'de Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 25 milyon dolar artığını, tarım sektöründeki hacmin 36 milyon doları bulduğunu ve ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini kaydetti.
Özkan ayrıca, 2021'de tarım sektöründe Çin’in Rusya'nın ana ticaret ortağı olduğunu, ancak 2022’de ilk sıraya Türkiye’nin yerleştiğini vurguladı.
Agrovolga fuarı kapsamında Türk ve Rus girişimciler arasında B2B formatında görüşmeler gerçekleşti. Tataristan işadamları, Türk ortakların tekliflerine büyük ilgi gösterdi. Görüşmelerde Rusya tarafından büyük danışmanlık şirketleri, tarım işletmeleri, bankalar ve catering şirketlerinin temsilcileri yer aldı.
Etkinlikte Türkiye’yi önde gelen tarım firmaları, taze meyve ve sebze ihracatçıları, tarım makineleri, makine parçaları, tarım ekipmanları, toprak işleme ve gübreleme araçları, hayvancılık ekipmanları, hayvan yemi üretimi ve tohum yetiştiren şirketler temsil etti.