https://tr.sputniknews.com/20220715/acil-servis-onunde-guvenlik-gorevlisini-darp-ettiler-1058735012.html

Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler

Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler

Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darp... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T01:16+0300

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türkiye

112 acil servis

acil servis

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güvenlik

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nusaybin

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Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi. Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti.Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.’yi darp etmeye başladı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/guvenlik-gorevlileri-doktorlari-hasta-yakinlarindan-kapiyi-tutarak-korudu-1058730885.html

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112 acil servis, acil servis, hastane, darp, güvenlik, polis, mardin, nusaybin