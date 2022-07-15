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Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler
Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler
Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darp... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-15T01:16+0300
türkiye
112 acil servis
acil servis
hastane
darp
güvenlik
polis
mardin
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Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi. Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti.Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.’yi darp etmeye başladı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/guvenlik-gorevlileri-doktorlari-hasta-yakinlarindan-kapiyi-tutarak-korudu-1058730885.html
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mardin
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112 acil servis, acil servis, hastane, darp, güvenlik, polis, mardin, nusaybin

Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler

01:16 15.07.2022
© DHANusaybin Devlet Hastanesi
Nusaybin Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darp etti. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi N.G.nin şikayeti üzerine hasta yakınlarını gözaltına aldı.
Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi.
Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti.
Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.’yi darp etmeye başladı.
Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, muayene odasına girmek isteyen hasta yakınlarına kapıyı tutarak engel olmaya çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
TÜRKİYE
Güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarını hasta yakınlarından kapıyı tutarak korudu
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