https://tr.sputniknews.com/20220715/acil-servis-onunde-guvenlik-gorevlisini-darp-ettiler-1058735012.html
Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler
Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler
Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darp... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T01:16+0300
2022-07-15T01:16+0300
2022-07-15T01:16+0300
türkiye
112 acil servis
acil servis
hastane
darp
güvenlik
polis
mardin
nusaybin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058735587_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8c0dcad9710e597f661d99420a3d170e.jpg
Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi. Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti.Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.’yi darp etmeye başladı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/guvenlik-gorevlileri-doktorlari-hasta-yakinlarindan-kapiyi-tutarak-korudu-1058730885.html
türkiye
mardin
nusaybin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058735587_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d8397167bca1d628675ab0f9243669f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
112 acil servis, acil servis, hastane, darp, güvenlik, polis, mardin, nusaybin
Acil servis önünde güvenlik görevlisini darp ettiler
Abone ol
Mardin'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darp etti. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi N.G.nin şikayeti üzerine hasta yakınlarını gözaltına aldı.
Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi.
Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti.
Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.’yi darp etmeye başladı.
Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.