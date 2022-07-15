https://tr.sputniknews.com/20220715/bakirkoyde-akaryakit-dolu-tir-alt-gecide-sikisti-15-saatte-kurtarildi-1058758365.html

Bakırköy'de akaryakıt dolu TIR alt geçide sıkıştı, 1.5 saatte kurtarıldı

Bakırköy'de akaryakıt dolu TIR alt geçide sıkıştı, 1.5 saatte kurtarıldı

Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü TIR, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1.5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T15:34+0300

2022-07-15T15:34+0300

2022-07-15T15:55+0300

tır şöförü

türkiye

bakırköy

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İstanbul Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR, 1.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki TIR köprünün altına sıkıştı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.Ekipler, ön tarafı sıkışan TIR'ın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.Geri manevra yapan TIR, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

türkiye

bakırköy

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tır şöförü, bakırköy