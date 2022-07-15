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https://tr.sputniknews.com/20220715/bakirkoyde-akaryakit-dolu-tir-alt-gecide-sikisti-15-saatte-kurtarildi-1058758365.html
Bakırköy'de akaryakıt dolu TIR alt geçide sıkıştı, 1.5 saatte kurtarıldı
Bakırköy'de akaryakıt dolu TIR alt geçide sıkıştı, 1.5 saatte kurtarıldı
Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü TIR, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1.5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T15:34+0300
2022-07-15T15:55+0300
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türkiye
bakırköy
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İstanbul Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR, 1.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki TIR köprünün altına sıkıştı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.Ekipler, ön tarafı sıkışan TIR'ın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.Geri manevra yapan TIR, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
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tır şöförü, bakırköy

Bakırköy'de akaryakıt dolu TIR alt geçide sıkıştı, 1.5 saatte kurtarıldı

15:34 15.07.2022 (güncellendi: 15:55 15.07.2022)
© DHAAltgeçide sıkışan TIR
Altgeçide sıkışan TIR - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü TIR, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1.5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.
İstanbul Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR, 1.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki TIR köprünün altına sıkıştı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.
Ekipler, ön tarafı sıkışan TIR'ın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.
Geri manevra yapan TIR, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
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