https://tr.sputniknews.com/20220715/batmanda-saglik-calisanlarina-saldiri-kapiya-yaslanarak-kurtuldular-1058751428.html

Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Kapıya yaslanarak kurtuldular

Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Kapıya yaslanarak kurtuldular

Batman'da sağlık çalışanları, şiddetten kapıya yaslanarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T13:09+0300

2022-07-15T13:09+0300

2022-07-15T13:09+0300

türkiye

batman

hastane

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058751163_0:728:1170:1386_1920x0_80_0_0_3728083f144694ef22dd20ed7839b7e6.jpg

Batman'da, Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı. Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/saglikta-siddet-devam-ediyor-el-cerrahisi-yok-diye-baska-doktora-saldirdi-1058694143.html

türkiye

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

batman, hastane, saldırı