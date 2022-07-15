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Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Kapıya yaslanarak kurtuldular
Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Kapıya yaslanarak kurtuldular
Batman'da sağlık çalışanları, şiddetten kapıya yaslanarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T13:09+0300
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batman
hastane
saldırı
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Batman'da, Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı. Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/saglikta-siddet-devam-ediyor-el-cerrahisi-yok-diye-baska-doktora-saldirdi-1058694143.html
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batman, hastane, saldırı

Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Kapıya yaslanarak kurtuldular

13:09 15.07.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANBatman'da sağlık çalışanları, şiddetten kapıya yaslanarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Batman'da sağlık çalışanları, şiddetten kapıya yaslanarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Batman'da sağlık çalışanları, şiddetten kapıya yaslanarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Batman'da, Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı.
İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.
Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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