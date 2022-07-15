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Çeşme yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest
Çeşme yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest
İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T18:34+0300
2022-07-15T18:34+0300
yaşam
çeşme
yangın
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İzmir Çeşme'deki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.Bir sivil toplum kuruluşu tarafından Alaçatı Mahallesi'nde inşa ettirilen hayvan barınağında kaynak makinesiyle çalışırken yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda 13 Temmuz'da yangın çıkmış, geniş bir alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.İzmir Valiliği, yangının, bir sivil toplum kuruluşu için hayvan barınağı inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının tespit edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla burada çalışan 7 işçi, gözaltına alınmıştı. İşçilerden 5'i, jandarmadaki işlemin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.
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çeşme, yangın, gözaltı

Çeşme yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest

18:34 15.07.2022
© İHAÇeşme yangın
Çeşme yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© İHA
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İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Çeşme'deki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Bir sivil toplum kuruluşu tarafından Alaçatı Mahallesi'nde inşa ettirilen hayvan barınağında kaynak makinesiyle çalışırken yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda 13 Temmuz'da yangın çıkmış, geniş bir alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.

İzmir Valiliği, yangının, bir sivil toplum kuruluşu için hayvan barınağı inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının tespit edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla burada çalışan 7 işçi, gözaltına alınmıştı. İşçilerden 5'i, jandarmadaki işlemin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.
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