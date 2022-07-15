https://tr.sputniknews.com/20220715/cumhurbaskani-erdogandan-15-temmuz-anma-ilani-1058739730.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz anma ilanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz anma ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T08:59+0300

2022-07-15T08:59+0300

2022-07-15T08:59+0300

politika

recep tayyip erdoğan

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi