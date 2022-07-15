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Eğitimci Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı
Eğitimci Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı
Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförünün otopsi raporu ortaya çıktı. Rapora göre Arıkan'ın... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T08:52+0300
2022-07-15T08:52+0300
türkiye
nazmi arıkan
çanakkale
cinayet
otopsi
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Türkiye'de önemli eğitim kurumları arasında yer alan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan, Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde şoförü Şerif Eker ile birlikte öldürüldü. Arıkan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında özel okul ve kurs işletmecisi olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.Suçlamaları kabul etmediJandarmadaki sorgusu devam eden Ufuk Akçekaya'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Jandarma, olay günü Akçekaya'nın İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, ardından taksiyle Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi.Defin işlemleri yarınNazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, tamamlanan otopsilerinin ardından cenaze araçlarıyla İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı. Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından defnedileceğini söyledi.Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, "Üzüntülüyüz. Buradaki yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla Nazmi Arıkan 36, kardeşim Şerif Eker ise 34 yerinden bıçaklanmış. Nazmi Bey'in Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrendik. Biz de cenazemizi Beykoz Mehmet Şevket Reis Mahallesi'nde defnedeceğiz " dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/egitimci-nazmi-arikanin-olduruldugu-cinayetin-detaylari-ortaya-cikti-tokatspor-baskani-gozaltinda-1058721149.html
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nazmi arıkan, çanakkale, cinayet, otopsi

Eğitimci Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı

08:52 15.07.2022
© AAEğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AA
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Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförünün otopsi raporu ortaya çıktı. Rapora göre Arıkan'ın 36, şoförünün de 34 yerinden bıçaklandığı belirlendi.
Türkiye'de önemli eğitim kurumları arasında yer alan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan, Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde şoförü Şerif Eker ile birlikte öldürüldü. Arıkan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında özel okul ve kurs işletmecisi olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmedi

Jandarmadaki sorgusu devam eden Ufuk Akçekaya'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Jandarma, olay günü Akçekaya'nın İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, ardından taksiyle Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi.

Defin işlemleri yarın

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, tamamlanan otopsilerinin ardından cenaze araçlarıyla İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı. Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından defnedileceğini söyledi.
Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, "Üzüntülüyüz. Buradaki yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla Nazmi Arıkan 36, kardeşim Şerif Eker ise 34 yerinden bıçaklanmış. Nazmi Bey'in Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrendik. Biz de cenazemizi Beykoz Mehmet Şevket Reis Mahallesi'nde defnedeceğiz " dedi.
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
TÜRKİYE
Eğitimci Nazmi Arıkan'ın öldürüldüğü cinayetin detayları ortaya çıktı: Tokatspor başkanı gözaltında
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