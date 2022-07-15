Ejder meyvesinde hasat başladı: Kilosu 100 TL'den satılıyor

© İHA / İHA-AW668191 Sebzenin maliyetlerinden kaynaklı olarak ejder meyvesi üretmeye karar verdiğini kaydeden üretici Güllü Gürler, “Ejder meyvesi çok yıllıklı bir bitki. Serada her sene yenilenen solarizasyon, mazot, gübre masraflarına gerek yok. Çok fazla toprak gübresi istemeyen, tamamen organik beslemeye dayanıklı bir bitki. İlk iki sene ürün vermiyor. Üçüncü sene ürün almaya başlıyorsunuz. Susuzluğa da dayanıyor. Kış döneminde 20 gün su vermediğimiz zaman oldu. Temmuz ayındayız 4 gün susuz kalabiliyor. Kışın 6 ay durağan zamanı var. Çok fazla işçilik istemiyor. Baharla birlikte başlayan bir çalışma var. Gece çiçekleri açıyor. Gecenin kraliçesi dediğimiz çiçeklerimiz açıyor. Gece tozlandırma yapıyoruz. Bu işlemi yurt dışında yarasalar yapıyormuş. İklimlendirme çok önemli. Serada nemi, havası, sıcaklığı çok önemli. 35-38 arasında bir sıcaklıkta kalmak istiyor. Sera üzerine gölge tozu ve tül çok önemli” şeklinde konuştu.