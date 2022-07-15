https://tr.sputniknews.com/20220715/hayrani-konser-yuzunden-bebegi-uyutamayacagim-dedi-hayko-cepkin-sahnede-ninni-soyledi-1058752186.html

Hayranı 'Konser yüzünden bebeği uyutamayacağım' dedi, Hayko Cepkin sahnede ninni söyledi

Hayranı 'Konser yüzünden bebeği uyutamayacağım' dedi, Hayko Cepkin sahnede ninni söyledi

Hayko Cepkin, bir dinleyicisinin "Platform evimin önüne kuruldu, ben bu çocuğu nasıl uyutacağım?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T13:34+0300

2022-07-15T13:34+0300

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hayko cepkin

yaşam

ninni

konser

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Şarkıcı Hayko Cepkin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş sahilinde düzenlenen konserde dinleyicileriyle buluştu. Cepkin, Mersin'de vereceği konser öncesinde kendisine sosyal medya hesabından, "Platform evimin önüne kuruldu, çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleriyle tepki gösteren dinleyicisi için sahnede ninni söyledi.Konserin evinin önünde yapılacağını öğrenen bir dinleyici, Cepkin'e Twitter üzerinden, "Haykocum seni de şarkılarını severim 36 yıllık hayatımda tam bizim sitenin önüne gelmek için neden bu seneyi seçtin? Neden 8'de uyuması gereken 11 aylık bebeğim varken? Peki ben bu çocuğu nasıl uyutacağım? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz" yazdı.'Ufaklık için dandini dandini de söyledik'Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, konserin sonunda Dandini Dandini Dastana ninnisini okudu. Konser sonrasında da takipçisinin paylaşımına cevap veren Cepkin, "Ufaklık ne durumda? Dandini dandini de söyledik seyirciler ile birlikte. Umarım bir yanlışımız olmadı. Vaktinde çıktık vaktinde indik. Lazer tuttuğum hangi balkondaydınız denk geldi mi bilemedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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hayko cepkin, ninni, konser