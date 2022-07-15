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https://tr.sputniknews.com/20220715/hayrani-konser-yuzunden-bebegi-uyutamayacagim-dedi-hayko-cepkin-sahnede-ninni-soyledi-1058752186.html
Hayranı 'Konser yüzünden bebeği uyutamayacağım' dedi, Hayko Cepkin sahnede ninni söyledi
Hayranı 'Konser yüzünden bebeği uyutamayacağım' dedi, Hayko Cepkin sahnede ninni söyledi
Hayko Cepkin, bir dinleyicisinin "Platform evimin önüne kuruldu, ben bu çocuğu nasıl uyutacağım?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T13:34+0300
2022-07-15T13:38+0300
hayko cepkin
yaşam
ninni
konser
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Şarkıcı Hayko Cepkin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş sahilinde düzenlenen konserde dinleyicileriyle buluştu. Cepkin, Mersin'de vereceği konser öncesinde kendisine sosyal medya hesabından, "Platform evimin önüne kuruldu, çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleriyle tepki gösteren dinleyicisi için sahnede ninni söyledi.Konserin evinin önünde yapılacağını öğrenen bir dinleyici, Cepkin'e Twitter üzerinden, "Haykocum seni de şarkılarını severim 36 yıllık hayatımda tam bizim sitenin önüne gelmek için neden bu seneyi seçtin? Neden 8'de uyuması gereken 11 aylık bebeğim varken? Peki ben bu çocuğu nasıl uyutacağım? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz" yazdı.'Ufaklık için dandini dandini de söyledik'Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, konserin sonunda Dandini Dandini Dastana ninnisini okudu. Konser sonrasında da takipçisinin paylaşımına cevap veren Cepkin, "Ufaklık ne durumda? Dandini dandini de söyledik seyirciler ile birlikte. Umarım bir yanlışımız olmadı. Vaktinde çıktık vaktinde indik. Lazer tuttuğum hangi balkondaydınız denk geldi mi bilemedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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hayko cepkin, ninni, konser

Hayranı 'Konser yüzünden bebeği uyutamayacağım' dedi, Hayko Cepkin sahnede ninni söyledi

13:34 15.07.2022 (güncellendi: 13:38 15.07.2022)
© İHAHayko Cepkin
Hayko Cepkin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© İHA
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Hayko Cepkin, bir dinleyicisinin "Platform evimin önüne kuruldu, ben bu çocuğu nasıl uyutacağım?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi.
Şarkıcı Hayko Cepkin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş sahilinde düzenlenen konserde dinleyicileriyle buluştu. Cepkin, Mersin'de vereceği konser öncesinde kendisine sosyal medya hesabından, "Platform evimin önüne kuruldu, çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleriyle tepki gösteren dinleyicisi için sahnede ninni söyledi.
Konserin evinin önünde yapılacağını öğrenen bir dinleyici, Cepkin'e Twitter üzerinden, "Haykocum seni de şarkılarını severim 36 yıllık hayatımda tam bizim sitenin önüne gelmek için neden bu seneyi seçtin? Neden 8'de uyuması gereken 11 aylık bebeğim varken? Peki ben bu çocuğu nasıl uyutacağım? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz" yazdı.

'Ufaklık için dandini dandini de söyledik'

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, konserin sonunda Dandini Dandini Dastana ninnisini okudu. Konser sonrasında da takipçisinin paylaşımına cevap veren Cepkin, "Ufaklık ne durumda? Dandini dandini de söyledik seyirciler ile birlikte. Umarım bir yanlışımız olmadı. Vaktinde çıktık vaktinde indik. Lazer tuttuğum hangi balkondaydınız denk geldi mi bilemedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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