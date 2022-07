https://tr.sputniknews.com/20220715/izmir-valisi-kosgerden-orman-yangini-uyarisi-onumuzdeki-3-gun-tehlikeli-1058753982.html

İzmir Valisi Köşger'den 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli

İzmir Valisi Köşger'den 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları, havadan ve karadan müdahale ile ikinci günde söndürüldü. Rüzgarın hakim olduğu... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

İzmir'de Karaköy mevkisindeki Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikte, 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve bir kişiye ait 2 hektarlık makilikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Alevlerin tehdit ettiği İzmir-Çeşme otoyolu önlem amacıyla trafiğe kapatıldı, sürücüler Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirildi. Yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 kişinin ise işlemleri sürüyor.Karaköy mevkisindeki alevleri söndürme çalışmaları sürerken, aynı gün saat 18.00 sıralarında bu kez Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, buradaki yangına da 2 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Ovacık Mahallesi'ndeki 2 sitede oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca hem Karaköy mevkisinde hem de Ovacık'taki yangınlara müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangınlar dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Her iki yangında toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.Alevlerin yeniden canlanmaması için her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de olası yangınlara karşı uyararak "Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

