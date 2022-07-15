https://tr.sputniknews.com/20220715/japonyada-ozel-uretim-salkim-uzum-10-bin-800-dolara-satildi-1058760353.html

Japonya’da özel üretim salkım üzüm yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı

Japonya’da özel üretim salkım üzüm yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasında 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rekor... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T16:25+0300

2022-07-15T16:25+0300

2022-07-15T16:27+0300

yaşam

japonya

üzüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058760430_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1b60722758793503641dfcfe089976fb.jpg

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi. Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı. 800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1.5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı. Yüksek kriterlere sahip Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor. Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, üzüm