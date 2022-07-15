https://tr.sputniknews.com/20220715/japonyada-ozel-uretim-salkim-uzum-10-bin-800-dolara-satildi-1058760353.html
Japonya’da özel üretim salkım üzüm yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı
Japonya’da özel üretim salkım üzüm yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı
Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasında 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rekor... 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T16:25+0300
2022-07-15T16:25+0300
2022-07-15T16:27+0300
yaşam
japonya
üzüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058760430_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1b60722758793503641dfcfe089976fb.jpg
Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi. Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı. 800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1.5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı. Yüksek kriterlere sahip Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor. Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058760430_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_90946443c4bc34c54473d9f23877d195.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, üzüm
Japonya’da özel üretim salkım üzüm yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı
16:25 15.07.2022 (güncellendi: 16:27 15.07.2022) Abone ol
Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasında 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rekor fiyata alıcı buldu.
Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.
Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı. 800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1.5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.
Yüksek kriterlere sahip Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor.
Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.