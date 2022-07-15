https://tr.sputniknews.com/20220715/makatindan-sise-sokan-adam-karisinin-dikkati-sayesinde-kurtarildi--1058757558.html

Makatından şişe sokan adam, karısının dikkati sayesinde kurtarıldı

Makatından şişe sokan adam, karısının dikkati sayesinde kurtarıldı

İran'da makatından içeri 19 cm'lik su şişesi sokan 50 yaşındaki adam, bir tuhaflık olduğunu fark eden karısının müdahale edip hastaneye başvurmasıyla bu... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T15:37+0300

2022-07-15T15:37+0300

2022-07-15T15:46+0300

dünya

iran

şişe

hastane

doktor

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'Clinical Case Reports' dergisinde yer verilen vaka incelemesine göre adı açıklanmayan adam, çıkarması kolay olur diye önce şişenin dip kısmını makatından içeri soktu ama işler beklediği gibi gitmeyince 250 ml'lik şişe makatından içeri girmiş halde kaldı. Adam utancından ve korkusundan durumu karısına günlerce açamasa da kocasının yemek yiyemediğini, karın ağrısı çektiğini ve tuvalete çıkamadığını gören karısı işi doktorlara havale etti. Ne yaptığını doktorlara da söyleyemeyen adamın içinde bir şişe olduğu ancak bilgisayarlı tomografi çekilince fark edilebildi. Depresyon geçmişi de olan adam şişenin çıkarılmasının ardından psikiyatri servisine gönderildi. Doktorlar adamın neden makatından içeri şişe soktuğuna dair bilgi vermese de bu tür şeylerin cinsel tatmin için yapıldığına, özellikle de 30-40 yaş arası erkekler arasında yaygın olduğuna dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220708/cinsel-iliski-sirasinda-penisi-kirilan-adama-patlican-sekil-bozuklugu-teshisi-1058488123.html

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iran, şişe, hastane, doktor