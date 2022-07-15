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Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı
Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
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manchester united
spor
christian eriksen
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Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Christian Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.Inter, o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.
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manchester united, christian eriksen

Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı

18:48 15.07.2022 (güncellendi: 18:54 15.07.2022)
© AP Photo / Ian WaltonChristian Eriksen
Christian Eriksen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Ian Walton
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.
Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Christian Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.
Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.
Inter, o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.
Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.
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