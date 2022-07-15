https://tr.sputniknews.com/20220715/manchester-united-christian-erikseni-kadrosuna-katti-1058764874.html
Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı
Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T18:48+0300
2022-07-15T18:48+0300
2022-07-15T18:54+0300
manchester united
spor
christian eriksen
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Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Christian Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.Inter, o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
manchester united, christian eriksen
Manchester United, Christian Eriksen'i kadrosuna kattı
18:48 15.07.2022 (güncellendi: 18:54 15.07.2022) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.
Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Christian Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.
Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.
Inter, o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.
Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.