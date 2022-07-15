https://tr.sputniknews.com/20220715/nesli-tukenme-tehlikesi-altindaki-kelaynak-ailesine-39-yavru-katildi-1058733382.html

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynak ailesine 39 yavru katıldı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynak ailesine 39 yavru katıldı

Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim merkezinde koruma altına alınan kelaynaklara bu yıl... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T00:19+0300

2022-07-15T00:19+0300

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kelaynak

yaşam

milli park

doğa

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Yaklaşık 45 yıl önce 17 dönüm arazi üzerinde kurulan Kelaynak Üretme İstasyonu'nda 11 kelaynak ile başlayan kuşların sayısı yapılan çalışmalarla artıyor.Her yıl üreme döneminin başladığı şubat ayının ikinci haftasında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, haziran ayında göç etmeleri engellenerek tekrar kafeslere alınıyor.'Bu yıl 39 yavru elde ettik'Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Anadolu Ajansı muhabirine, 1977 yılında 2 erişkin ve 9 yavru kelaynak ile kurulan istasyonda çalışmaların sürdüğünü söyledi.Kelaynakların nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden olduğunu, bunları koruma altında tutarak bugünlere geldiklerini aktaran Çiçek, şöyle konuştu:Kelaynak Üretme İstasyonu'nun misafirlerin ziyaretine açık olduğunu aktaran Çiçek, "Özellikle turizm amaçlı bölgemize gelen insanları her zaman istasyonumuza bekliyoruz. İstasyonumuz ziyarete açıktır ve görevlilerimiz misafirlerimizi ağırlamaktadır. Misafirlerimiz kelaynakları gözlemleyebilir ve kendilerine bu konuda her zaman bilgi vermeye hazırız" diye konuştu.​​​​​

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kelaynak, milli park, doğa