https://tr.sputniknews.com/20220715/selvi-kilicdaroglunun-israri-aksener-alternatifinin-dogmasina-neden-olmus-1058739147.html

Selvi: Kılıçdaroğlu’nun ısrarı Akşener alternatifinin doğmasına neden olmuş

Selvi: Kılıçdaroğlu’nun ısrarı Akşener alternatifinin doğmasına neden olmuş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimle ilgili aldığı kulis bilgileri aktardı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ettiğini, bu nedenle... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T07:22+0300

2022-07-15T07:22+0300

2022-07-15T07:22+0300

politika

abdulkadir selvi

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

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Selvi, "Kılıçdaroğlu kararlı, iş çoklu adaya mı gidiyor" başlıklı köşe yazısında ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak şu bilgileri paylaştı: 'Kılıçdaroğlu kararlı'CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı ve ısrarlı olduğunu belirten Selvi, bu nedenle 6'lı masanın seçimde ilk tura çoklu adayla gidilebileceğini aktardı: "Kılıçdaroğlu’nun kararlılığının onlar da farkında. O nedenle ortak aday olmazsa ilk tura çoklu adayla girilmesi fikrinin gündemde olduğunu söyledi. Ama 6’lı masanın diğer üyelerinden “Çoklu aday bizim felaketimiz olur” sözünü işittim. 6’lı masada ortak aday olduğu sürece kazanma şanslarının olduğuna ama çoklu adayla gidildiğinde Erdoğan’ın ilk turda kazanacağına inananlar var."Bu diyalog üzerine 6’lı masanın diğer üyelerinin nabzını tutmaya çalıştım.1- 6’lı masanın A planı hâlâ ortak aday çıkarmak.2- Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday, milletvekili seçiminde ise ittifak peşindeler.3- Ortak aday olmazsa çoklu aday çıkarmak zorunda kalırlar mı? Bu birinci tercih değil, hatta istenen bir durum değil.4- Ama bundan sonra çoklu aday formülü daha çok gündeme gelecek. Amaç, Kılıçdaroğlu’nu geri çekilmeye zorlamak.5- Ama Kılıçdaroğlu bunu kendisine yönelik bir tuzak olarak görüyor. Kılıçdaroğlu geri çekildiği takdirde hem cumhurbaşkanlığı şansını hem de CHP Genel Başkanlığı’nı kaybedeceğini düşünüyor. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığında kararlı.6- Kılıçdaroğlu ısrar ederse, Akşener adaylıkta istekli olursa bu durumda çoklu aday kaçınılmaz olacak.

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abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener