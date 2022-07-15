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Sivas'ta kene yapışan kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti
Sivas'ta kene yapışan kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti
Sivas'ta, 13 gün önce vücuduna kene yapışmasının ardından rahatsızlanan 80 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T21:27+0300
2022-07-15T21:27+0300
yaşam
kene
sivas
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.İl merkezinde yaşayan A.K.'ye (80) 13 gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan A.K., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K., yaşam mücadelesini kaybetti. A.K.'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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kene, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Sivas'ta kene yapışan kişi 13 gün sonra hayatını kaybetti

21:27 15.07.2022
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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Sivas'ta, 13 gün önce vücuduna kene yapışmasının ardından rahatsızlanan 80 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
İl merkezinde yaşayan A.K.'ye (80) 13 gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan A.K., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K., yaşam mücadelesini kaybetti. A.K.'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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