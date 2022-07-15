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Tayland maçında karşı takıma bağırarak sevinen Ebrar Karakurt özür diledi: Sporda hırslı olmak doğal
Tayland maçında karşı takıma bağırarak sevinen Ebrar Karakurt özür diledi: Sporda hırslı olmak doğal
Milletler Ligi çeyrek final maçında sayı yaptıktan sonra karşı takıma bağıran Ebrar Karakurt, "Oyuncularına karşı bir şey değildi" diyerek özür diledi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T14:25+0300
2022-07-15T14:30+0300
ebrar karakurt
spor
tayland
özür
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.Mücadelenin üçüncü setinde oyuncu Ebrar Karakurt aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Cansu Özbay Karakurt'un yanına gelerek onu takımın bulunduğu yere götürdü. Bu hareket sonrası Karakurt müsabaka sonrası özür diledi.Karakurt, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Tayland hayranları; sporda hırslı olmak doğaldır. Bu değerli oyuncularına karşı bir şey değildi. Ülkenizi ve oyuncularınızı seviyorum. Hepimiz bu sporun bir parçasıyız'' ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220619/filenin-sultanlari-almanyayi-3-0-maglup-etti-1057604368.html
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ebrar karakurt, tayland, özür

Tayland maçında karşı takıma bağırarak sevinen Ebrar Karakurt özür diledi: Sporda hırslı olmak doğal

14:25 15.07.2022 (güncellendi: 14:30 15.07.2022)
© DHAEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© DHA
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Milletler Ligi çeyrek final maçında sayı yaptıktan sonra karşı takıma bağıran Ebrar Karakurt, "Oyuncularına karşı bir şey değildi" diyerek özür diledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Mücadelenin üçüncü setinde oyuncu Ebrar Karakurt aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Cansu Özbay Karakurt'un yanına gelerek onu takımın bulunduğu yere götürdü. Bu hareket sonrası Karakurt müsabaka sonrası özür diledi.
Karakurt, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Tayland hayranları; sporda hırslı olmak doğaldır. Bu değerli oyuncularına karşı bir şey değildi. Ülkenizi ve oyuncularınızı seviyorum. Hepimiz bu sporun bir parçasıyız'' ifadelerini kullandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
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