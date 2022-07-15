https://tr.sputniknews.com/20220715/tayland-macinda-karsi-takima-bagirarak-sevinen-ebrar-karakurt-ozur-diledi-sporda-hirsli-olmak-dogal-1058754272.html

Tayland maçında karşı takıma bağırarak sevinen Ebrar Karakurt özür diledi: Sporda hırslı olmak doğal

Tayland maçında karşı takıma bağırarak sevinen Ebrar Karakurt özür diledi: Sporda hırslı olmak doğal

Milletler Ligi çeyrek final maçında sayı yaptıktan sonra karşı takıma bağıran Ebrar Karakurt, "Oyuncularına karşı bir şey değildi" diyerek özür diledi. 15.07.2022, Sputnik Türkiye

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ebrar karakurt

spor

tayland

özür

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.Mücadelenin üçüncü setinde oyuncu Ebrar Karakurt aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Cansu Özbay Karakurt'un yanına gelerek onu takımın bulunduğu yere götürdü. Bu hareket sonrası Karakurt müsabaka sonrası özür diledi.Karakurt, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Tayland hayranları; sporda hırslı olmak doğaldır. Bu değerli oyuncularına karşı bir şey değildi. Ülkenizi ve oyuncularınızı seviyorum. Hepimiz bu sporun bir parçasıyız'' ifadelerini kullandı.

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ebrar karakurt, tayland, özür