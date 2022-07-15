https://tr.sputniknews.com/20220715/tbmm-baskani-sentop-turkiye-bu-hain-tertibi-bosa-cikardi-1058762075.html

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ''Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı... 15.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-15T16:57+0300

2022-07-15T16:57+0300

2022-07-15T16:58+0300

türkiye

tbmm

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz

mustafa şentop

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''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' etkinlikleri kapsamında, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde bombalanan alana karanfil bıraktı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dua etti. Şentop, törende yaptığı konuşmada, darbe teşebbüsünün mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet, yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı ömür diledi.15 Temmuz'un asırlarca unutulmaması gerektiğini dile getiren Şentop, asıl üzerinde durulması gereken hususun 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin sebepleri olduğunu söyledi. Tarihin belli dönemlerinde dönüşümün hızlandığını belirten Şentop, tarihin hızlandığı bu dönemleri daima küresel tasarımların, büyük siyasi değişikliklerin takip ettiğini belirtti.''Türkiye, bu hain tertibi boşa çıkardığı, devlete yuvalanmış ifsat ve ihanet çetesini tasfiye ettiği son 6 yılda pek çok atılım gerçekleştirmiştir'' diyen Şentop, şöyle devam etti:TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin son yıllarda yerli enerji kaynaklarını arama ve keşfetme konusunda gösterdiği çaba ve ulaştığı sonuçlara değinerek, "Bu sonuçlar, 15 Temmuz da dahil askeri darbelerin ne gerekçeyle planlandığının ve başarısız kılınmasının Türkiye için ne kadar hayırlı sonuçlar verdiğinin en önemli ispatları arasındadır" ifadesini kullandı.Türkiye'nin 1956'da başlayan enerjide bağımsızlaşma çalışmalarının yaklaşık 60 yıl kesintiye uğradığını anlatan Şentop, şunları kaydetti:Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve bazı şehit yakınları katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220715/imamoglu-15-temmuz-anmasinda-konustu-ne-yazik-ki-bu-tehdit-henuz-ulkemizin-uzerinden-kalkmamistir-1058752721.html

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tbmm, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, mustafa şentop