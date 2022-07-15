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WhatsApp'tan yeni özellik: Durum güncellemesine sesli mesaj seçeneği
WhatsApp'tan yeni özellik: Durum güncellemesine sesli mesaj seçeneği
WhatsApp, sesli durum özelliğini test etmeye başladı. 15.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-15T11:47+0300
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mikrofon
yaşam
whatsapp
sesli mesaj
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıran yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.Chip’in WABetainfo’dan aktardığı habere göre, WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de bulunuyor. Yani kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını ‘voice status’ olarak belirledi.Ekran görüntüsünden de izlenebileceği gibi, durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar. Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.
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mikrofon, whatsapp, sesli mesaj

WhatsApp'tan yeni özellik: Durum güncellemesine sesli mesaj seçeneği

11:47 15.07.2022 (güncellendi: 11:56 15.07.2022)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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WhatsApp, sesli durum özelliğini test etmeye başladı.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıran yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Chip’in WABetainfo’dan aktardığı habere göre, WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de bulunuyor. Yani kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını ‘voice status’ olarak belirledi.
Ekran görüntüsünden de izlenebileceği gibi, durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar. Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
YAŞAM
WhatsApp'a yeni özellik: Süreli mesaj
1 Temmuz, 01:56
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