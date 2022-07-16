https://tr.sputniknews.com/20220716/bursada-demir-dokum-fabrikasinda-patlama-sonrasi-yangin-1058776654.html
Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın
Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın
İnegöl Organize Sanayi bölgesindeki bir demir döküm fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T04:58+0300
2022-07-16T04:58+0300
2022-07-16T04:58+0300
türkiye
bursa
demir
fabrika
yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedene patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.,Patlama sesi fabrika yakınlarındaki mahallelerden duyulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220715/izmir-valiliginden-orman-yangini-uyarisi-onumuzdeki-3-gun-tehlikeli-1058769415.html
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bursa, demir, fabrika, yangın
Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın
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İnegöl Organize Sanayi bölgesindeki bir demir döküm fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedene patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.,
Patlama sesi fabrika yakınlarındaki mahallelerden duyulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.