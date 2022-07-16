https://tr.sputniknews.com/20220716/libyada-petrol-ihracati-3-ay-sonra-yeniden-basladi-1058775543.html

Libya'da petrol ihracatı 3 ay sonra yeniden başladı

Libya'da petrol ihracatı 3 ay sonra yeniden başladı

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden... 16.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-16T03:46+0300

2022-07-16T03:46+0300

2022-07-16T03:46+0300

dünya

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üretim

ihracat

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Libya'da 'Hükümetimiz' isimli resmi platforma göre, Petrol Hilali bölgesinin kanaat önderleri, Ulusal Petrol Kurumunun yeni başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara ile Bingazi kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında okunan ortak bildiride, "Petrolün sahalarını denetleyen komitenin başkanı ve üyeleri olarak, engelin Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunun başındaki Mustafa Sanallah olduğunu belirtiyoruz. En önemli talebimiz Sanallah'ın görevden alınmasıydı ve gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.Libya topraklarının birliği ve petrolün tüm Libyalıların olduğu vurgulanan bildiride, Ulusal Petrol Kurumu için Bin Kıdara başkanlığında yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.Bildiride, "Yeni Yönetim Kurulu Başkanımızın, petrol gelirlerinin adil dağılımı başta olmak üzere taleplerimizi yerine getireceğini taahhüt etmesinin ardından saha ve limanların açılmasına karar vererek, üretim ve ihracata izin verdiğimizi ilan ettik" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Bin Kıdara, 'kamu güvenliği standartlarına uygun şekilde üretim düzenlemeleri yapılması talimatı verdiğini' aktardı."Ulusal Petrol Kurumu, tüm yerel ve uluslararası tarafların çabalarını takdir ediyor, ayrıca siyasi olmayan profesyonel sabitlere bağlı kalacağını ve görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğini taahhüt ediyor" diyen Bin Kıdara, tüm petrol sahalarında doğrudan üretimin başlayacağını ve en kısa sürede en yüksek üretim seviyelerine ulaşmak için Petrol ve Gaz Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halinde çalışacaklarını söyledi.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz Salı günü Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiğini bildirmişti.Ne olmuştu?Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyor.Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı, 19 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, petrol üretiminde büyük bir düşüş yaşandığını bildirmişti.Protestolardan dolayı petrol sahaları ve limanların kapalı kalması nedeniyle üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir 'baskı unsuru' olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.Normal şartlarda günde 1.4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1.6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220712/libyada-kacirilan-110-gocmen-kurtarildi-1058609393.html

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